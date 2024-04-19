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AK Parti’ye 31 Mart reformu

Önceki gün toplanan AK Parti MKYK’da 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler geniş bir şekilde masaya yatırıldı.

Resul Ekrem Şahan ve
04:00 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 01:06 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Önceki gün toplanan AK Parti MKYK’da 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler geniş bir şekilde masaya yatırıldı. Yerel Yönetimler, Seçim İşleri Başkanlığı ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler’inde Meclis işleyiş hakkında ayrı ayrı sunum yaptığı kurulda MKYK üyelerinin sonuçlara ilişkin ilk tespitleri dikkat çekti.

TEK TEK TESPİTLERİ ALDI

Kurulda söz alan üyelerin tespitlerinde ortak nokta ‘genel ekonomik durum’ olarak öne çıktı. Enflasyon ve hayat pahalılığının seçmenin tercihinde etkili olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra alınan sonuçlarda ‘yanlış aday’ gösterilmesinin de etki yaptığı bildirildi. AK Parti’den aday adaylığı için başvuran ancak aday gösterilmeyen bazı isimlerin diğer partilerden ya da bağımsız olarak yarışa katılmasının da mevcut sonuçlara neden olduğu vurgulandı.

Küskün aday adaylarının AK Parti karşısında en güçlü adaya çalışması, sandığa gitmeyen seçmen sayısının beklenti üzerinde gerçekleşmesi diğer faktörler olarak sıralandı. Ayrıca AK Parti yerine orada kazanma potansiyeli yüksek olan adaylar için oy toplayanların olduğu ve “Kazanan AK Parti’ye geçecek” şeklinde propaganda ile de vatandaşların yerelde oy tercihlerinin manipüle edildiği vurgulandı.

KONGRE ÖNCESİNDE DE YAŞANABİLİR

Erdoğan’ın tespitleri not aldığı belirtilirken, AK Parti kaynakları, yeni reformların yapılmasının beklendiğini kaydetti. Erdoğan MKYK’da kongrede değişim mesajı verirken kongre öncesinde de özellikle MYK'da değişimler yaşanmasının sürpriz olmayacağı kaydedildi.

Ne yapacağımızı iyi biliyoruz

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) ana gündem yerel seçim analizleri oldu. Erdoğan toplantıda, "Biz yenile yenile bugünlere geldik. O nedenle bundan sonrasında ne yapacağımızı da iyi biliyoruz. Bunu kendi usûllerimize göre yapacağız. 31 Mart'ta vatandaşımız bize çok güçlü bir mesaj vermiştir. Bunu her yönüyle anlamak ve gereğini yapmak zorundayız" dedi.

ERDOĞAN’DAN FB ESPRİSİ

MKYK’da CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi. Öneri Erdoğan tarafından da kabul edildi. MKYK’da seçimin yanı sıra spordaki son gelişmeler de gündeme geldi. Erdoğan'ın "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" esprisini yaptığı öğrenildi.




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