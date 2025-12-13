Akademi, saha ve STK’lar aynı masada: Sosyal Hizmet Kongresi 2025 başladı

Yetim Vakfı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İHH Psikososyal Destek Birimi iş birliğiyle düzenlenen "Sosyal Hizmet Kongresi 2025" İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde 300'e yakın katılımcının buluşmasıyla başladı. İki gün sürecek kongre, sosyal hizmet alanındaki güncel yaklaşımları tartışmak ve akademi-saha-STK iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kongreye üniversitelerden öğretim üyeleri, sosyal hizmet uzmanları, öğrenciler, STK temsilcileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katılım gösterdi. Program kapsamında aile dinamiklerinden çocuk koruma modelleri, yaşlı bakımından bağımlılıkla mücadele, göç ve sosyal uyumdan yoksullukla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede oturumlar gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı’nın 48 ülkede sosyal hizmet deneyimi

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, açılış konuşmasında vakfın 2017 yılından bu yana 3 kıta ve 48 ülkede yürüttüğü sosyal hizmet çalışmalarına değindi. Yılmaz, "Saha tecrübelerimiz bize şunu gösterdi: En zorlu şartlarda bile sevgi, şefkat ve profesyonel yaklaşım bir araya geldiğinde muhteşem neticeler ortaya çıkıyor. Çadırdan çıkıp üniversiteye başlayan çocuklar, travmasını aşarak güçlü bir anne olan kadınlar, rehabilite edilerek yeniden hayata tutunan gençler... Bunların her biri sosyal hizmet uzmanlarının emeğiyle şekillenen dönüşümlerdir" diye konuştu.





İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun da açılış konuşması gerçekleştirdi. Sosyal hizmetin toplumsal önemini vurgulayan Göksun, "Sosyal hizmet yalnızca bir meslek değil, toplumsal nefes alanlarının açıldığı bir dayanışma hareketidir. Bizler sosyal politika ile bireyin hayatı arasında köprü kuruyoruz. Çözüm üretmekle kalmayıp umut da üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Nüfus On Yılı'na katkı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanı Sürüye Kutan, kongreyi Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle ilan edilen 2025-2035 Aile ve Nüfus On Yılı çerçevesinde değerlendirdi. Kutan, “On yıl içerisinde iş hayatından eğitim hayatına, kültür sanat alanlarından şehir planlamasına ve sosyal politikalara kadar tüm alanlarda aileyi merkeze alan güçlü adımlar atıldı ve önümüzdeki dönemlerde de atılmaya devam edecek” dedi.

Uzmanlaşma ve iş birliği hedefi

Kongre sonrasında Yetim Vakfı bünyesinde çocuk koruma, göç, yoksulluk, bağımlılık, aile çalışmaları ve erişilebilirlik gibi başlıklarda tematik ihtisas masalarının kurulması planlanıyor. Vakıf ayrıca güçlü bir gönüllü havuzunun oluşturulması, yeni iş birliklerine kapı aralanması ve sosyal hizmet çalışmalarının toplumda daha fazla bilinirlik kazanmasını hedefliyor.

Kongre yarın (14 Aralık) sabah saat 10:00'da başlayacak ikinci gün oturumlarıyla devam edecek. Program kapsamında "Karanlıktan Aydınlığa: Bağımlılıkla Mücadelede Sosyal Hizmet", "Engelli Değil Potansiyeli Görmek: Erişilebilirlikten Sosyal İçermeye" ve "Köklerinden Kopanlar: Göç, Mültecilik ve Yeni Hayata Uyum" gibi oturumlar gerçekleştirilecek.







