Yetim Vakfı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği "Dijital Dünyada Aile: Görünüyoruz ama görüşemiyoruz" başlıklı çalıştayda, dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Çeşitli illerdeki üniversitelerden 50 akademisyen ve 10 sivil toplum temsilcisinin katıldığı çalıştayda, uzmanlar dijital çağın getirdiği yeni tehlikelere dikkat çekerek, çocukların "dijital yetim" kalmaması için ortak bilinç çağrısı yaptı.





Yetim Vakfı'ndan dijital çağda aile için çağrı: 'Dijital Yetimlik' tehlikesine karşı ortak hareket Hayat / Aktüel





"Çocuklar artık sokakta değil, internette kayboluyorlar"

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, çalıştayın açılışında çarpıcı tespitlerde bulundu. Yılmaz, "Eskiden çocuklar sokakta kaybolurdu, şimdi internette kayboluyorlar. Eskiden tehlike kapının dışındaydı; şimdi tehlike cebimizde, evimizin içinde. Dijital dünya çocuklarımızla aramızdaki bağı zayıflatıyor ve bazen koparıyor" ifadelerini kullandı.





Yılmaz, aile içi iletişimi tehdit eden üç temel tehlikeyi “İlgisizlik, kontrolsüzlük ve bağımlılık” olarak sıraladı.

"Dijital Yetim" kavramına destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de çalıştayda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı, "Hayatımıza yeni kelimeler katıldı, bunlardan biri dijital yetim. Çocuklar dijital dünyada yetim kalıyorlar” diye konuştu.





İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özden Çetin ise konuya dengeli yaklaşım çağrısı yaptı:

"Dijitalleşme, hayatın her alanını olduğu gibi aileyi de dönüştürüyor. Bunlar fırsatlar kadar riskleri de barındırıyor. Buna karşı duruş ve reddediş sorunları çözmüyor."





Vakıf Başkanı Yılmaz, çözüm önerilerini de net bir şekilde ortaya koydu. Çalıştayda yasaklamayı değil, doğru kullanımı, rehberliği ve dijital bilinçlenmeyi konuşacaklarını belirten Yılmaz, “Dijital ebeveynlik modeli'ne ihtiyacımız var. Nasıl ki çocuğu sokağa çıkarırken 'yabancılarla konuşma' diyoruz, internete girerken de şunu demeliyiz: 'Bilmiyorsan tıklama, tanımıyorsan konuşma'" ifadelerini kullandı.

Üç komisyonda derinlemesine inceleme

Çalıştay, dijitalleşmenin aile dinamikleri üzerindeki etkileri, çocuklar ve gençlerin dijital dünyada karşılaştığı riskler ile dijital çağın ortaya çıkardığı yeni kavramlar olmak üzere üç ana oturumda gerçekleştirildi. Akademisyenler, dijital ebeveynlik, siber zorbalık, dijital kimlik, yapay zeka, medya okuryazarlığı ve dijital detoks gibi güncel konuları ele aldı.



