Yetim Vakfı'ndan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Yetim Vakfı, Rami Kütüphanesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler haklarını öğrenirken dünya çapında zulüm altındaki çocuklara dayanışma mesajları gönderdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, çocukların haklarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler ve basın açıklamaları düzenlendi.





Çocuklar etkinlikte, çocuk hakları animasyonu izledi, "Günün En Önemli Çocuk Hakkı" oylaması yaptı ve çeşitli atölyelere katıldı. Pankart hazırlama ve "Dünyanın bütün çocuklarına mektubum" temalı mektup yazma gibi etkinliklerle haklarını öğrenirken zulüm altındaki çocuklara da mesajlarını iletme fırsatı buldular. 125 çocuğun katıldığı etkinlikte koro eşliğinde şarkılar söylendi.

Çocukların güçlü mesajı

Etkinlikte basın açıklaması gerçekleştiren Berrak Yıldız ve Eren Ali Boztaş isimli çocuklar, "Biz bu dünyanın baharıyız. Bizi soldurmayın" çağrısında bulundular. Gazze'deki duruma özel dikkat çeken çocuklar, "Ben oyun oynuyorum, gülüyorum ama Gazze'de çocuklar oyuncak yerine bombalarla uyanıyor" diyerek büyüklere seslendi.

"Bir gün büyüyeceğiz. Bizler, yarının büyükleri olarak şimdiden söz veriyoruz: Tüm çocukların mutlu olduğu bir dünya kuracağız" diyen Bera ve Eren, büyüklerden de "Bizi koruyun ve haklarımızı çiğnemeyin" sözünü istedi.

'Dünya üzerindeki her beş çocuktan biri çatışma ortamında yaşıyor'

Programda daha sonra Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz söz aldı. Çarpıcı veriler paylaşan Yılmaz, dünya çapında her beş çocuktan birinin savaş bölgelerinde yaşadığını, 1 milyar çocuğun yoksullukla karşı karşıya kaldığını belirtti. 200 milyonu aşkın çocuğun çalışmak zorunda olduğunu, bir o kadarının da sokakların insafına terk edilmiş durumda yaşadığını açıklayan Yılmaz, 122 milyon mültecinin 50 milyonunu çocukların oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'de ise 2024 verilerine göre güvenlik birimlerine getirilen çocuk olay sayısının 612 bini bulduğunu açıklayan Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi:;





“Suça sürüklenen çocuk sayısı 202 bini, mağdur çocukların sayısı ise 280 bini bulmaktadır. Madde, teknoloji ve sanal kumar bağımlılığı da maalesef çocuklar arasında hızla yayılmaktadır. 6-15 yaş çocukların %90,8’i düzenli olarak dijital oyun oynamaktadır. Tüm bu dramatik tabloyu daha da kritik hale getiren boşanma sayılarındaki artışı da gözden kaçırmamak gerekiyor. 2024 yılı istatistiklerine göre her üç evlilikten birinin boşanmayla neticelendiği ülkemizde milyonlarca boşanmış aile çocuğu olduğu tahmin edilmektedir.”

Yılmaz, özellikle Filistin'de 7 Ekim 2023 sonrası yaşanan soykırım uygulamalarına ve Doğu Türkistan'da "çocuk toplama kamplarında" 2 milyonu aşan çocuğun asimile edildiğine dikkat çekti. Yetim Vakfı olarak çocuklara yönelik her türlü ihlale karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Yılmaz, "Zulme rıza zulümdür" diyerek sözlerini sonlandırdı.





Basın açıklamaları sonrası kütüphanenin bahçesinde hazırlanan pankartların sergilenmesiyle program 15.00’te sona erdi.







