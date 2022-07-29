Akdeniz Belediyesi yüzme havuzunu çocuklara getirdi

Mersin Akdeniz Belediyesi, denize veya havuza gitme imkânı bulamayan çocukları yüzme havuzu ile sevindirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içine portatif bir yüzme havuzu kurdu. Akdeniz Belediyesi’nin park içine kurduğu yüzme havuzunu, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuklarını kursa getiren annelerle sohbet etti. Duygularını dile getiren anneler, çocuklarına böylesi güzel bir imkân sağladığı için Başkan Gültak’a teşekkür etti. Yüzme havuzunun kenarına geçerek çocuklarla sohbet eden Başkan Gültak, “Annelere verdiğimiz sözümüzü tuttuk, dezavantajlı ailelerimizin ayağına havuzu getirdik. Ayrıca ailelerimizi, anneler ve kızlarını, Silifke kampında misafir ediyoruz. Denize hiç gitmemiş insanlarımızı hem denizle, kültürel, sosyal etkinliklerle buluştururken, farklı il veya ilçelerimizde doğa ve tarih gezilerine götürmeye devam ediyoruz” dedi.

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