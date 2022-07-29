Gündem Akdeniz Belediyesi yüzme havuzunu çocuklara getirdi
MERSİN

Akdeniz Belediyesi yüzme havuzunu çocuklara getirdi

Mersin Akdeniz Belediyesi, denize veya havuza gitme imkânı bulamayan çocukları yüzme havuzu ile sevindirmeye devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz Belediyesi yüzme havuzunu çocuklara getirdi
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak

Mersin Akdeniz Belediyesi, denize veya havuza gitme imkânı bulamayan çocukları yüzme havuzu ile sevindirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içine portatif bir yüzme havuzu kurdu. Akdeniz Belediyesi’nin park içine kurduğu yüzme havuzunu, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuklarını kursa getiren annelerle sohbet etti. Duygularını dile getiren anneler, çocuklarına böylesi güzel bir imkân sağladığı için Başkan Gültak’a teşekkür etti. Yüzme havuzunun kenarına geçerek çocuklarla sohbet eden Başkan Gültak, “Annelere verdiğimiz sözümüzü tuttuk, dezavantajlı ailelerimizin ayağına havuzu getirdik. Ayrıca ailelerimizi, anneler ve kızlarını, Silifke kampında misafir ediyoruz. Denize hiç gitmemiş insanlarımızı hem denizle, kültürel, sosyal etkinliklerle buluştururken, farklı il veya ilçelerimizde doğa ve tarih gezilerine götürmeye devam ediyoruz” dedi.

İsrailde tur bizim

İsrail'de tur bizim

Başakşehir, Netanya'yı eleyerek bir üst tura yükseldi
Rahat turladık

Rahat turladık

​Konyaspor, B. Borisov engelini 5 golle geçti ve adını bir üst tura yazdırdı
Ardahanın çılgın projesi: Türkiyenin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapısı olacak

​Başakşehirli futbolcu golden sonra böyle sevindi.

​Liseyi dışardan bitirdi, 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.