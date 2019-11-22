Akdeniz’de Ürdün sürprizi

Tatbikata Pakistan’la birlikte Ürdün de katılacak. Bu iki ülkenin katılımıyla fiilen uluslararası boyut kazanan tatbikata ilerleyen süreçte Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Libya, Lübnan ve Tunus’un da dahil olması bekleniyor. Türkiye tarafından milli bir savaş oyunu olarak 2006 yılında başlatılan Akdeniz Kalkanı, 2019 yılına gelindiğinde özellikle Yunanistan’ın dikkatle takip ettiği bir gelişme halini aldı. Akdeniz Kalkanı’na bugün Pakistan Donanması PNS Alamgir fırkateyniyle, Ürdün ise irtibat personeliyle katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı fırtkateyn, hücumbot, korvet, karakol gemileri ile denizaltıların boy göstereceği tatbikatta insansız hava araçları ve deniz karakol uçakları da yer alıyor.

GÜNDEM Akdeniz’e uluslararası kalkan