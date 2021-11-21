Akıllara durgunluk veren ölüm: Kan kusan adam bir anda yere yığıldı, görenler yolunu değiştirdi

Olay, geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Tuzla İçmeler Mahallesi Hürriyet Caddesi Enise Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Ahmet Çolak, pastaneden tatlı alıp evine gittiği sırada bir anlık mide bulantısı üzerine sokakta bulunan araca tutundu. Ardından bir süre kan kusup kaldırıma oturdu ve yere yığıldı.

İHA

Olayı gören cami imamı ve vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Çolak kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

BAZI KİŞİLER YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, vatandaşın kan kustuğunu gören bazı kişilerin yol değiştirmesi ve müdahale etmeden yoluna devam etmesi dikkat çekti.

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FOTOĞRAF 14 Olay, 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle dükkanına giren soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabanca ile vurup, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takılarla kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürümesi, güvenlik kameralarına yansıdı. ŞÜPHELİ VE 2 KARDEŞİ YAKALANDI<br><br>Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Gasp Bürosu ekipleri, Serkan Özlü olduğunu tespit ettiği şüphelinin, Afyonkarahisar'da saklandığını belirledi. Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, önceki gün Özlü'nün kullandığı otomobili Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Polis, Özlü'nün yanı sıra kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö.'yü (19) de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. 'ÖLDÜRME AMACIYLA GİRMEMİŞTİM'<br><br>Serkan Özlü'nün, ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramalarda polis üniforması, silah ve malzemeler bulundu. Çeşitli suçlardan kaydı olan Özlü'nün poliste ağlayarak verdiği ifadesinde, soygunları kumar borcu yüzünden yaptığını söylediği bildirildi. İkinci soygun sırasında susturuculu tabanca ile vurduğu Abuzer Atakan Gür'ün ölmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunduğu ortaya çıkan Özlü, soygun sonrasında kullandığı kaçış güzergahını polise en ince detayına kadar anlattı. Serkan Özlü'nün \"Kumar borcum olduğu için ilk soygunu yaptım. Buradan aldığım altınları nakde çevirip kripto para Bitcoin'e yatırdım ancak kaybettim. Bu yüzden ikinci olayı gerçekleştirdim. Kuyumcuya öldürme amacıyla girmemiştim. Heyecanlandığım için ateş ettim. Kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedim. Öldüğünü ise haberlerden öğrendim\" dediği öğrenildi. DAHA ÖNCE DE SOYGUN YAPMIŞ<br><br>Serkan Özlü'nün, 17 Ekim 2020 tarihindeki kuyumcu soygununun da faili olduğu belirlendi. Özlü, polis üniformasıyla girdiği iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 2 kilo altınla kaçmıştı. Özlü, bu soygunda kullandığı polis kıyafeti ile altınları sakladığı yerleri de ekiplere gösterdi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özlü, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, kardeşleri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı Hem soygun hem cinayet: Kuyumcu çalışanını öldürüp iki kilo altın çalan şüpheli tutuklandı Antalya'da girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp, yaklaşık 2 kilo altınla kaçtıktan sonra Afyonkarahisar'da yakalanan Serkan Özlü (24) tutuklandı.

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FOTOĞRAF 14 Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. <br> Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. <br> Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. <br> Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. <br> Tekirdağ'da korkunç olay: Cinnet geçiren genç anne ve babasını öldürdü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süredir bunalımda olan 20 yaşındaki genç yaşanan tartışma sonrası cinnet geçirerek annesi Nurhan (57) ile emekli astsubay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.



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