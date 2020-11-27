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AKSARAY

Aksaray haberleri: TIR'a çarpan kamyonun şoförü yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı

TIR'a çarpan kamyonun şoförü yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı

Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Murat Kırlı (41) ile yeğeni Halil Erkakuş (24) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Kırlı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasıyla çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılan kamyon şoförünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılan kamyon şoförünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Aksaray- Ankara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada İstanbul’dan Adana’ya kargo taşıyan Murat Kırlı yönetimindeki kamyon, aynı yöne giden Abdulhalim Kavak yönetimindeki plakalı alçı yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Murat Kırlı ve yeğeni Halil Erkakuş yaralandı. Murat Kırlı, kurtarılmayı beklediği sırada ağabeyini telefonla arayıp, ''Ağabey, önümdeki TIR’a çarpıp, araç içinde sıkıştım. Ayaklarım ve kaburgam kırıldı.112 ve polis geldi. Kurtarma ekiplerini bekliyoruz” diyerek bilgi verdi.

Kırlı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kırlı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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