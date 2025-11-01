Yeni Şafak
Aksaray polisi denetim yaptı: Araçlar ve şüpheli şahıslar arandı

23:501/11/2025, Cumartesi
IHA
Aksaray’da gece yarısı gerçekleştirilen uygulamalarda polis ekipleri, araçları ve şüpheli şahısları didik didik aradı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimler sabaha kadar sürerken, uygulamalara bekçiler de destek verdi.

Aksaray’da şehrin dört bir yanında gece yarısı uygulama için görev alan polis ekipleri, araç ve şüpheli şahısları didik didik aradı.

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında görev alarak uygulama yapıyor. En ücra köşede bile uygulama yapan polis ekipleri araçlar üzerinde, sürücüler ve yolcular üzerinde ve şüpheli yaya şahıslar üzerinde uygulama yapıyor. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, şahıslar da bir bir Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiriliyor. Gece boyunca gerçekleştirilen uygulamalar sabah erke saatlere kadar devam ederken, uygulamalara bekçiler de katılıyor. Emniyetten yapılan bilgilendirme de, uygulamaların aralıksız olarak gece ve gündüz olmak üzere devam edeceği bildirildi.


#Aksaray
#polis
#denetim
