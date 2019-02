Aksaray haber: Et ürünleri fabrikasında korkutan yangın​ Aksaray'da et ürünleri fabrikasında yangın Aksaray'da et ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi etkilendi.

Haber Merkezi 25 Şubat 2019, 16:33 Son Güncelleme: 25 Şubat 2019, 17:38 AA