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AKSARAY

Aksaray'da son dakika yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler

Yol verme kavgası: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler

Avusturya’dan memleketi Aksaray’a izne gelen baba oğlun içinde bulunduğu aracın önü trafikte yol verme kavgası yüzünden 3 araçla kesildi. Araçlardan inen 8 kişi sürücüyü darp ederken kavgayı ayırmak isteyen babayı ise bıçaklayarak öldürdü.

Haber Merkezi İHA
8 kişi 3 araçla kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.
8 kişi 3 araçla kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Aksaray - Adana E-90 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ışıklı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avusturya’dan memleketi Aksaray’a izne gelen Salim Tuğ (53), eşi ve oğlu Yaşar Tuğ (26) ile birlikte Aksaray’ın merkeze bağlı Karacaören Köyünde yakınlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Yaşar Tuğ’un kullandığı Avusturya plakalı araçlarıyla Aksaray Merkeze dönmek için yola çıkan aile, yolda seyir halindeyken bir otomobille yol verip vermeme yüzünden korna ve selektör ile tartıştı. Gurbetçi ailenin bulunduğu aracı sıkıştırıp taciz eden otomobil sürücüsü bir süre ilerledikten sonra OSB ışıklı kavşakta 3 araç Yaşar Tuğ’un kullandığı otomobilin önünü kesti.

8 kişi 3 araçla kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı

8 KİŞİ SÜRÜCÜ DARP EDİP BABAYI BIÇAKLADI

3 araçtan inen Abdulkadir Ö. (29), Hüseyin T. (32), Kuddusi K. (32), Abdulbaki K. (24), Muhammet Mustafa K. (24), Hakan K. (29), İbrahim K. (21) ve Tuncay I. (46) isimli 8 kişi araç sürücüsünü zorla araçtan indirdi.

Şahıslardan bazıları otomobile tekme ve taşlarla zarar verirken, diğerleri de sürücüyü darp etmeye başladı.

8 kişi 3 araçla kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı

Bu sırada araçtan aşağıya inen baba Salim Tuğ gurubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşar Tuğ’u darp eden Abdulkadir Ö. belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak araya giren sürücünün babası Salim Tuğ’u “Neden yol vermediniz” diyerek kalp bölgesinden bıçakladı.

8 kişi 3 araçla kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı

BABA KURTARILAMADI

Kalbinin tam üzerinden aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kalan Salim Tuğ yere yığılırken, kavşakta kavgayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı baba Salim Tuğ ve oğlu Yaşar Tuğ’u alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Yaralı baba ve oğul burada tedavi altına alınırken, baba Salim Tuğ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 kişi 3 araçla kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Olayı gerçekleştiren 8 kişi olayın ardından 3 araçla Adana istikametine kaçtı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda 8 şüphelinin 34 KF 3966, 34 BPV 084 ve 06 AE 3842 plakalı araçlarla Adana istikametine kaçtığını tespit eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin kaçış istikametinde bulunan Taşpınar Jandarma ve Akçakent Jandarma birimlerine de haber verildi. Jandarma ekipleri olayın hemen ardından geniş bir bölgeyi adeta abluka altına aldı. Şüphelilerin kaçtığı 3 araç 8 şüpheli ile birlikte çok geçmeden Taşpınar Bölgesinde kıskıvrak yakalandı. 8 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

8 kişi 3 araçla kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı

25 BİN TL CEZA KESİLDİ

Jandarma ekiplerinin kısa sürede kıskıvrak yakaladığı 8 şüpheli ilk olarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, darp sonucu yaralanan Yaşar Tuğ’un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan 8 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

Yol verme kavgasında kan aktı: Üç araçla önlerini kestiler
FOTOĞRAF 12
Title
Olay, Aksaray - Adana E-90 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avusturya’dan memleketi Aksaray’a izne gelen Salim Tuğ (53), eşi ve oğlu Yaşar Tuğ (26) ile birlikte Aksaray’ın merkeze bağlı Karacaören Köyünde yakınlarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yaşar Tuğ’un kullandığı Avusturya plakalı araçlarıyla Aksaray Merkeze dönmek için yola çıkan aile, yolda seyir halindeyken bir otomobille yol verip vermeme yüzünden korna ve selektör ile tartıştı. Gurbetçi ailenin bulunduğu aracı sıkıştırıp taciz eden otomobil sürücüsü bir süre ilerledikten sonra OSB ışıklı kavşakta 3 araç Yaşar Tuğ’un kullandığı otomobilin önünü kesti.
Title
3 araçtan inen Abdulkadir Ö. (29), Hüseyin T. (32), Kuddusi K. (32), Abdulbaki K. (24), Muhammet Mustafa K. (24), Hakan K. (29), İbrahim K. (21) ve Tuncay I. (46) isimli 8 kişi araç sürücüsünü zorla araçtan indirdi. Şahıslardan bazıları otomobile tekme ve taşlarla zarar verirken, diğerleri de sürücüyü darp etmeye başladı. Bu sırada araçtan aşağıya inen baba Salim Tuğ gurubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşar Tuğ’u darp eden Abdulkadir Ö. belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak araya giren sürücünün babası Salim Tuğ’u “Neden yol vermediniz” diyerek kalp bölgesinden bıçakladı.
Title
Kalbinin tam üzerinden aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kalan Salim Tuğ yere yığılırken, kavşakta kavgayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı baba Salim Tuğ ve oğlu Yaşar Tuğ’u alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Yaralı baba ve oğul burada tedavi altına alınırken, baba Salim Tuğ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Title
Olayı gerçekleştiren 8 kişi olayın ardından 3 araçla Adana istikametine kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı.
Title
Yapılan araştırmalarda 8 şüphelinin 34 KF 3966, 34 BPV 084 ve 06 AE 3842 plakalı araçlarla Adana istikametine kaçtığını tespit eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen şüphelilerin peşine düştü.
Title
Şüphelilerin kaçış istikametinde bulunan Taşpınar Jandarma ve Akçakent Jandarma birimlerine de haber verildi.
Title
Jandarma ekipleri olayın hemen ardından geniş bir bölgeyi adeta abluka altına aldı. Şüphelilerin kaçtığı 3 araç 8 şüpheli ile birlikte çok geçmeden Taşpınar Bölgesinde kıskıvrak yakalandı. 8 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Title
Jandarma ekiplerinin kısa sürede kıskıvrak yakaladığı 8 şüpheli ilk olarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Title
Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Title
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, darp sonucu yaralanan Yaşar Tuğ’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Title
Öte yandan 8 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL para cezası kesildi.
Title
Yol verme kavgasında kan aktı: Üç araçla önlerini kestiler
Trafikte yol verme kavgasında üç araçla gurbetten Aksaray'a izne gelen ailenin bulunduğu otomobilin önünü kesen 8 kişi, sürücüyü darp edip kavgayı ayırmak isteyen babasını bıçaklayarak öldürdü.
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