Akşener seçim sonrası ilk defa konuştu: Lamı cimi yok kaybettik

Meral Akşener
28 Mayıs yenilgisinin ardından muhalefette yaşanan değişim krizine rağmen ortalıklarda görünmemeyi tercih eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da konuştu.
İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, buradan 45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'ne katıldı.
İlçede konuşma yapan Akşener dikkat çeken itiraflarda bulundu.
"Millet 'sen muhalefette kal' dedi"
Akşener şunları söyledi;
- "Şu neden böyle oldu, bu neden böyle oldu? İşte efendim sürekli bir eleştiri. Derken 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne."