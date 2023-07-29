Akşener seçim sonrası ilk defa konuştu: Lamı cimi yok kaybettik

"Şu neden böyle oldu, bu neden böyle oldu? İşte efendim sürekli bir eleştiri. Derken 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne."