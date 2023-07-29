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Akşener seçim sonrası ilk defa konuştu: Lamı cimi yok kaybettik

Seçim sonrası muhalefette fırtınalar koparken derin sessizliğe gömülen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Isparta'da konuştu. 2 ay önce yapılan genel seçimlerle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulunan Akşener "ilk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik." dedi.

09:06 . 29/07/2023 Cumartesi
AA
Meral Akşener

Meral Akşener

28 Mayıs yenilgisinin ardından muhalefette yaşanan değişim krizine rağmen ortalıklarda görünmemeyi tercih eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da konuştu.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, buradan 45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'ne katıldı.

İlçede konuşma yapan Akşener dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"Millet 'sen muhalefette kal' dedi"

Mayıs ayında gerçekleştirilen Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimini ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçildiğini hatırlatan Akşener,
"Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Muhalefet nedir? Halkın sözcülüğüdür. Biz sizin adınıza iktidarı kontrol edecek ve eksikliklerini dile getireceğiz. Bakın göreceksiniz bundan sonra bir an bile peşlerini bırakmayacağız"
dedi.

Akşener şunları söyledi;

  • "Şu neden böyle oldu, bu neden böyle oldu? İşte efendim sürekli bir eleştiri. Derken 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne."


#Meral Akşener
#seçim
#İYİ Parti
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