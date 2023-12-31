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Akşener’e ‘Adayları açıklayalım’ baskısı

İYİ Parti’de CHP ile iş birliği yapılmamasının ardından, gözler adaylara çevrildi. Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin özellikle Ankara ve İstanbul’da adayları açıklamak için Akşener’e “Madem ittifak yapmadık. Artık adayları açıklayalım” diye baskı yaptığı öğrenildi. GİK üyeleri “Daha ne duruyoruz sahaya çıkmalıyız” önerisinde bulunuyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 06:45 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti’de adayların henüz açıklanmaması eleştirilmeye başlandı.
İYİ Parti’de adayların henüz açıklanmaması eleştirilmeye başlandı.

Genel İdare Kurulu’nda (GİK) alınan karar neticesinde yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapmayacak İYİ Parti’de özellikle İstanbul ve Ankara adaylarının henüz açıklanmaması eleştirilmeye başlandı.


İTTİFAK YAPMADIYSAK ADAYLAR AÇIKLANSIN

GİK üyelerinin divan başkanlığına ve Akşener’e karşı, özellikle Ankara, İstanbul, Denizli ve Balıkesir başta olmak üzere, adayların açıklanması için “Madem ittifak yapmadık. Artık adayları açıklayalım” diye baskı yaptığı öğrenildi.


OY KAYBI YAŞAMA ÇEKİNCESİ

GİK üyelerinin önerileri arasında sahaya biran önce çıkmak da bulunuyor. Bir önceki seçimden daha fazla oy almak için seçim çalışmalarının başlaması gerektiği düşünülürken, GİK üyeleri, “Bir önceki seçimden daha fazla oy almak istiyorsak ve CHP ile rakipsek onlar gibi erkenden açıklayalım ve oy kaybı yaşamayalım. Daha ne duruyoruz sahaya çıkmalıyız” fikrini Akşener’e ve divana iletiyor.


#politika
#İYİ Parti
#yerel seçim
#aday
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