Akşener’e ‘Adayları açıklayalım’ baskısı

GİK üyelerinin divan başkanlığına ve Akşener’e karşı, özellikle Ankara, İstanbul, Denizli ve Balıkesir başta olmak üzere, adayların açıklanması için “Madem ittifak yapmadık. Artık adayları açıklayalım” diye baskı yaptığı öğrenildi.

GİK üyelerinin önerileri arasında sahaya biran önce çıkmak da bulunuyor. Bir önceki seçimden daha fazla oy almak için seçim çalışmalarının başlaması gerektiği düşünülürken, GİK üyeleri, “Bir önceki seçimden daha fazla oy almak istiyorsak ve CHP ile rakipsek onlar gibi erkenden açıklayalım ve oy kaybı yaşamayalım. Daha ne duruyoruz sahaya çıkmalıyız” fikrini Akşener’e ve divana iletiyor.