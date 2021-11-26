Akşener'in adayı İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazımsınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Akşener, İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız. dedi. CHP lideri, İmamoğlu'nun aday olmasını istemediğini söylemişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden bir açıklamada bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende Akşener, konuşmasını bitirirken, "Açılışa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. (Ekrem İmamoğlu'na) Çalışma performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazım" dedi.
KILIÇDAROĞLU İSTEMİYOR
Kılıçdaroğlu, katıldığı bir yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmamasını istediğini söylemişti. CHP lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmamalarını İmamoğlu'nun adaylığını vetosuna gerekçe göstermişti.