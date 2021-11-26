Akşener'in adayı İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazımsınız

Meral Akşener İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti: 'Bizans'a rağmen İstanbul'u alırım' dedi ve aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti.



Akşener, yaptığı konuşmada “Yıl 1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı.” ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.



