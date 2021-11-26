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POLİTİKA

Akşener'in adayı İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazımsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Akşener, İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız. dedi. CHP lideri, İmamoğlu'nun aday olmasını istemediğini söylemişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerin adayı İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazımsınız
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden bir açıklamada bulundu.

Meral Akşener'in adayı İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazımsınız
OYNAT 00:30
Meral Akşener'in adayı İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazımsınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

Akşener, İmamoğlu için 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız. dedi. CHP lideri, İmamoğlu'nun aday olmasını istemediğini söylemişti.

"SEÇİMLERDE LAZIMSINIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende Akşener, konuşmasını bitirirken, "Açılışa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. (Ekrem İmamoğlu'na) Çalışma performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazım" dedi.

Akşener, bu açıklamayı İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yan yana otururken yaptı.
Akşener, bu açıklamayı İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yan yana otururken yaptı.

KILIÇDAROĞLU İSTEMİYOR

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmamasını istediğini söylemişti. CHP lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmamalarını İmamoğlu'nun adaylığını vetosuna gerekçe göstermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olmalarını istemiyorum
OYNAT 01:20
Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olmalarını istemiyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmalarını istemediğini söyledi.

CHP lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için iki ismin de görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

Meral Akşener: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
OYNAT 00:48
Meral Akşener: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce Fatih Sultan Mehmet'e benzettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu güzellemeye devam ediyor. Karar TV yayınında konuşan Akşener, dindar olduğunu belirttiği ablasının, İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' gördüğünü söyledi.

Meral Akşener İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti: 'Bizans'a rağmen İstanbul'u alırım' dedi ve aldı
OYNAT 00:43
Meral Akşener İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti: 'Bizans'a rağmen İstanbul'u alırım' dedi ve aldı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti.

Akşener, yaptığı konuşmada “Yıl 1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.


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