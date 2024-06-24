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Alanya'da bayram tatilinde denetim: Dokuz günde 8 milyon lira ceza

Dokuz güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili boyunca Antalya'nın Alanya ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 8 milyon 77 bin 902 lira para cezası yazıldı.

19:01 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Antalya'nın Alanya ilçesinde, dokuz günlük bayram tatili boyunca polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 milyon 77 bin lira cezai işlem uygulandı.

58 plaj işletmesi denetlendi

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 24 bin 46 araç ve 58 plaj işletmesi denetlendi, 24 bin 157 kişinin Genel Bilgi Taraması sorgusu gerçekleştirildi.

187 araç trafikten men edildi

Trafik ve güvenlik denetimleri kapsamında 2 bin 904 sürücüye cezai işlem işlem uygulandı, 187 araç trafikten men edildi ve toplamda 8 milyon 77 bin 902 lira para cezası yazıldı.



#Ceza
#Alanya
#Denetim
#kaymakamlık
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