Alaplı'da 5 köyde seçim heyecanı yaşanacak

14:5025/08/2025, Pazartesi
Alaplı'da, köylerinden ayrılarak yeni kurulan 5 köyün muhtarı seçilecek.
Alaplı'da, köylerinden ayrılarak yeni kurulan 5 köyün muhtarı seçilecek.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, köylerinden ayrılarak yeni kurulan 5 köyün muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılacağı mahalleleri ve tarihlerini açıkladı. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 26 Ekim tarihinde Kasımlı köyünden ayrılarak kurulan Davutlar, Ferahlı, Güzelyalı ve Çöngelli köylerinde, ayrıca Kabalar köyünden ayrılarak oluşan Leller köyünde muhtarlık ve ihtiyar meclisi seçimleri yapılacak.

