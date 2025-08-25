Yüksek Seçim Kurulu (YSK), muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılacağı mahalleleri ve tarihlerini açıkladı. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 26 Ekim tarihinde Kasımlı köyünden ayrılarak kurulan Davutlar, Ferahlı, Güzelyalı ve Çöngelli köylerinde, ayrıca Kabalar köyünden ayrılarak oluşan Leller köyünde muhtarlık ve ihtiyar meclisi seçimleri yapılacak.