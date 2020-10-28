Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağı cadde boyunca yere serildi.

Cadde üzerinde ilerleyen bazı araçlar, bayrağın üstünden geçerken, vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Bayraklar bir süre sonra yerden kaldırıldı.

Valilik harekete geçti

Tepki çeken olayla ilgili, Manisa Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Belediye başkanından skandal savunma

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bin metre olmasından dolayı olayın meydana geldiğini savunarak duruma tepki gösterenleri suçladı.