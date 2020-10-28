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Gündem Alaşehirde Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
POLİTİKA

Alaşehir'de Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma

Manisa'da, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde dolaştırılması planlanan üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının, CHP'li Alaşehir Belediyesi tarafından, caddeye serilmesi tepki topladı. Manisa Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA DHA
Metrelerce uzunluktaki bayrak ve Atatürk posterlerinin üzerinden arabalar geçti.
Metrelerce uzunluktaki bayrak ve Atatürk posterlerinin üzerinden arabalar geçti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağı cadde boyunca yere serildi.

Cadde üzerinde ilerleyen bazı araçlar, bayrağın üstünden geçerken, vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Bayraklar bir süre sonra yerden kaldırıldı.

Valilik harekete geçti

Tepki çeken olayla ilgili, Manisa Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Belediye başkanından skandal savunma

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bin metre olmasından dolayı olayın meydana geldiğini savunarak duruma tepki gösterenleri suçladı.

CHP'li Alaşehir Belediyesinde Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
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CHP'li Alaşehir Belediyesinde Türk bayrağının caddeye serilmesine soruşturma
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak krizi yaşandı. Bayram etkinlikleri kapsamında dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının cadde boyunca yere serilmesi ve üzerlerinden araçların geçtiği görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.


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