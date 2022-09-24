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İSTANBUL

Albayrak çalışanlarından Darülaceze'ye ziyaret: Huzur bulduk

Dünya Alzaymır Farkındalık Günü dolayısıyla Albayrak Grubu çalışanları Darülaceze’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, alzaymır hastalarıyla birlikte rehabilitasyon etkinliğine katılan çalışanlar, çay saatinde kurum sakinleriyle sohbet ederek onların deneyim ve tecrübelerinden yararlandı.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Albayrak çalışanlarından Darülacezeye ziyaret: Huzur bulduk
Albayrak Grubu çalışanları Darülaceze’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dünya Alzaymır Farkındalık Günü dolayısıyla Albayrak Grubu çalışanları Darülaceze’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikler sonrasında kurum bahçesinde çay saati düzenlendi. İkramlar eşliğinde kurum sakinleri ve ziyaretçiler sohbet etme ve kaynaşma imkânı buldu.

100 BİN İNSANA YUVA

Darülaceze’nin 127 yıldır 100 bin insana yuva olduğunu söyleyen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “52 yıldır burada hayatını sürdüren sakinimiz var. Yaş aldıkça çeşitli sağlık problemleriyle karşılaşıyorlar ve biz de bakım ve sağlıkları için en üst düzeyde hizmet ediyoruz. Burada dışarıdan daha mutlular. Albayrak Grubu’nun bu konuya hassasiyet göstermesini takdirle karşılıyorum. Nüfus yaşlanıyor. Alzaymır yaşlı hastalığıdır. Yani alzaymır hastalığını bizim toplumumuz da çok bilmiyor. Dünyada sayıları artıyor. Biz de seyirci kalınmasın diye tedbir alıyoruz. Çeşitli üniversitelerle çalışmalar yapıyoruz. Bu, Darülaceze binasının en az yedi sekiz kat büyüklüğünde, Arnavutköy’de bağışlarla inşa ediliyor. Başta Albayrak Grubu olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

ONLARDAN ÇOK BİZ MUTLU OLDUK

Ziyarete katılan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim koordinatörü Esad Sivri de şunları söyledi: “Albayrak Grubu çalışanları olarak biz önemli günlerde ve insanların normal hayat içerisinde konuları gündeme getirmek için faaliyetler düzenliyoruz. İçinde bulunduğumuz ay, Dünya Alzaymır Farkındalık Ayı. Alzaymır hastalığı herkesin pençesine düşebileceği ve tedavisi olmayan bir hastalık. Bunun daha farkında olabilmek, etrafımızda ilgili hastalıkla mücadele eden insanlara biraz daha yardımcı olmak ve onları bu hastalıkla ilgili bilinçlendirmek için çalışanlarımızla beraber bugün buradayız. Albayrak grubu çalışanlarıyla beraber büyüklerimizin ellerini öptük, onlara ikramlarda bulunduk, sohbet ettik. Onlardan çok, biz mutlu olduk aslında. Onlardan çok, biz huzur bulduk.”

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