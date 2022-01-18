Gündem Aldatma şüphesiyle 2 kişiyi öldürdü Kuzeninin gülmesini gerekçe gösterdi
ZONGULDAK

Aldatma şüphesiyle 2 kişiyi öldürdü: Kuzeninin gülmesini gerekçe gösterdi

Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığından şüphelenip, dedikoduları sorduğu kuzeni Sercan Kılıç (36) ile arkadaşı Ferdi Gebedek'i (36) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ali Kılıç, "Kuzenim söylenenleri inkar etmeyip, kabullenme anlamında sırıtınca kendimi kaybettim." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Aldatma şüphesiyle 2 kişiyi öldürdü: Kuzeninin gülmesini gerekçe gösterdi
Aldatma şüphesiyle 2 kişiyi öldürdü: Kuzeninin gülmesini gerekçe gösterdi

Olay, geçen yıl 25 Mayıs'ta Birlik Mahallesi, Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Maden işçisi Ali Kılıç, kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek ile otomobilde tartıştı. Ali Kılıç, tabancasıyla Sercan Kılıç ve Ferdi Gebedek'e ateş etti. Sercan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Ferdi Gebedek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ali Kılıç, 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'yi darp etti. N.K. komşularına sığınırken, Ali Kılıç polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan Ali Kılıç hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası istemiyle ve eşi N.K.'ye karşı da 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

İlk kez hakim karşısına çıktı

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık Ali Kılıç, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kılıç'ın yanı sıra eşi N.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Ali Kılıç, N.K. ile 5 yıldır evli olduklarını söyledi. Ali Kılıç, eşinin sosyal medya hesabında gördüğü bir mesajın ardından içine aldatılma kuşkusu düştüğünü belirterek "Bir zaman sonra Ferdi ve Sercan ile İstanbul'a gittik. Israrları üzerine eğlence kulübünde eğlendik. Zonguldak'a döndüm ancak onlar orada kaldı. Bir hafta sonra eşimle tartışırken bu konuyu açtı. Bunu bilmesi, onlarla görüştüğünü kanıtlıyordu." dedi.

"Dedikoduları sormak için dükkana gittim"

Eşinin kendisini aldattığına yönelik duyumlar aldığını anlatan Kılıç "İçim rahat değildi. Eşimle bu yüzden sürekli kavga ediyordum. Hatta eşimle gezmek için İstanbul'a gittik. 15 gün kaldık ve yeni sayfa açalım dedik. İçkiyi, uyuşturucuyu bırakacağımı söyledim. Hatta bir süre bir şey içmedim. Psikoloğa da gittim. Olay günü, çıkan dedikoduları sormak için Ferdi'nin dükkanına gittim. Dükkan kalabalık olduğu için aracına bindik ve bizim mahalleye doğru gitmeye başladık" diye konuştu.

"Keşke kendi kafama sıksaydım"

Ferdi Gebedek ile birlikte Sercan Kılıç'ı almaya gittiklerini söyleyen Kılıç "Aracın arka sağ koltuğunda oturuyordum. Sercan da yanımdaydı. Ferdi, Sercan'a gerçekleri söylemesini istedi. Sercan cevap vermeyerek sırıtmaya başladı. Ferdi'nin söylediklerini inkar etmeyip, kabullenme anlamında sırıtınca kendimi kaybettim. Pişmanım. Keşke kendi kafama sıksaydım" dedi.
Mahkemede ifade veren eşi N.K. ise aldatma iddialarını kabul etmedi. Eşini aldatmadığını söyleyen N.K., uyuşturucu etkisiyle aklında bu tarz düşünceler geçtiğini belirtti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Çekiçle öldürdü: Annene kötü davranıyorsun
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Çekiçle öldürdü: Annene kötü davranıyorsun

3 yıl sonra itiraf etti: Eşimi öldürüp araziye gömdüm
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3 yıl sonra itiraf etti: Eşimi öldürüp araziye gömdüm

Şen kardeşler cinayeti çözüldü: Katilden dehşete düşüren itiraflar
FOTOĞRAF 10
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan Hatay'daki evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasında şok bir itiraf geldi. Müge Anlı canlı yayında itirafı açıkladı. Çifte cinayette, kardeşlere ait 5 cep telefonunun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.
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İTİRAF ETTİ<br><br>JASAT timlerinin peşine düştüğü kayıp telefonlar timi, telefonların alım-satım işleriyle ilgisi bulunan M.M. ve S.S. isimli şahıslara ulaştırdı. S.S.'nin jandarmadaki ifadelerinde, \"Cinayetin işlendiği gece ben, M.M. ve ismini bilmediğim bir arkadaşım ile Şen kardeşlerin evine gittik. Ben kapıda gözcülük yaparken M.M ve ismini bilmediğim arkadaşım içeri girdi.<br><br>
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STÜDYO BUZ KESTİ<br><br>Çıktıklarında bana 'sadece kafalarına vurduk' dediler\" diye konuştu. Müge Anlı şüphelinin itiraflarını okuduğu sırada stüdyo buz kesti. S.S.'nin ifadeleri canlı yayında şok etkisi yarattı. İlk gelen bilgilere göre S.S. bu itirafı yaparken; M.M. tüm anlatılanları reddetti.<br><br>
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KILIÇLARA MERAKI VARMIŞ<br><br>Gözaltı işlemleri süren S.S.'nin ifadelerine aktarmaya devam Araştırmacı-Gazeteci Anlı, \"Hüseyin Şen'in kılıçlara merakı varmış. Evinde de çeşit çeşit kılıçları bulunuyormuş. Bu yüzden eve girmişler\" dedi.
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Şen kardeşlerin evindeki kılıçlardan nasıl haberdar olduğu sorusunun ardından S.S, Hüseyin Şen ile uzaktan akraba olduklarını, çocukken Hüseyin Şen'in kendisine çikolatalar verip sevindirdiğini, evine girerek kılıçları bu şekilde gördüğü ortaya çıktı.<br><br>
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CEZAEVİ ARKADAŞLARI PLANLAMIŞ<br><br>S.S'nin birkaç yıl önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve burada M.M. ile tanıştığı ortaya çıktı. Yine verdiği ifadesinden çarpıcı notlar paylaşan Müge Anlı, \"S.S. cezaevinde M.M'ye bir akrabasının evinde kılıçlar olduğu söylemiş.
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Bunun üzerine cezaevinden çıktıktan sonra eve girmek için plan yapmışlar. Cinayet gecesi de üç kişi olarak eve gitmişler\" diye açıkladı.
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ÇALDIĞI MALZEMELER BULUNDU<br>Bunun üzerine M.M. de gözaltına alındı. M.M.'nin evinde yapılan aramada, Şen kardeşlerin evlerinden çalınan tarihi kama ile kılıç ele geçirildi.
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Şüpheliler, dün, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
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Şen kardeşler cinayeti çözüldü: Katilden dehşete düşüren itiraflar
Hatay'ın Antakya ilçesinde evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasını Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çözdü. Ekipler, cinayeti işledikleri belirlenen S.S. ile M.M'yi yakaladı. Zanlılardan biri cinayeti neden ve nasıl işlediklerini itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından iki zanlı cezaevine gönderildi. İşte Müge Anlı'nın programında da araştırılan Şen Kardeşler cinayetine dair tüm detaylar...
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