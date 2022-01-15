Çekiçle öldürdü: Annene kötü davranıyorsun

Kadıköy’de mide bulandıran görüntü: İşletme sahibi tekrar servis etmek için çöplerden biberleri toplattı

Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görülüyor. Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibinin ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?'' diye ikazda bulunması dikkat çekti. Görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.