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Alev alan yağa su dökmüşler

Alev alan yağa su dökmüşler

04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Grand Kartal Otel’deki yangının çıkış nedeni netleşiyor.

Daha önce “restoran-mutfak bölümünde başlayan yangının, kısa sürede tüm binayı sardığı” ifade edilmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin verdiği ifadeler de bunu doğruladı. İddiaya göre kahvaltı hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti. Hazırlık esnasında ızgara üzerindeki kızgın yağ alev aldı. Paniğe kapılan mutfak çalışanları alev alan kızgın yağa suyla müdahale edince alevler daha da büyüdü. Izgaranın üzerindeki alan yanmaya başladı, ardından alevler davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı. Mutfak çalışanları ise alevler kontrolden çıkınca korkuyla kendilerini dışarı attı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli sardı. “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak” suçlamasıyla tutuklanan 19 kişi arasında bu isimler de var. Aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç cezaevinde.



#Bolu
#Grand Kartal Otel
#Yangın

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