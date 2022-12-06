Gündem Alevi ailenin kapısındaki çarpının nedeni pes dedirtti
AYDIN

Alevi ailenin kapısındaki çarpının nedeni pes dedirtti

Aydın'ın Didim ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı bir evin kapısına çarpı işareti konulması eyleminin, boşanma aşamasındaki eşinin eve dönmesini sağlamaya çalışan kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

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Haber Merkezi AA
Alevi ailenin kapısındaki çarpının nedeni pes dedirtti
Aydın.

Aydın'da "Alevi ailenin kapısına kırmızı çarpı" eyleminin sorumlusu, evde yaşayan kadın çıktı

Alınan bilgiye göre Efeler Mahallesi'nde dün bazı evlerin kapısına Alevi vatandaşlara yönelik yazı yazıldığı ve kırmızı boyayla çarpı işareti çizildiği ihbarı üzerine, emniyet güçlerince inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucunda söz konusu evde yaşayan U.S ve M.S'nin bir süredir ayrı yaşadığı, çiftin iki çocuklarının bulunduğu belirlendi. M.S'nin bir aydır pansiyon ve otellerde kalan eşiyle barışmaya çalıştığı, eşinin eve dönüp ailesine sahip çıkması için yaşadığı ev ile yan dairenin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti çizdiği ve bunu Alevilere yönelik bir eylem gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıkarıldı.

Didim Güvenlik Büro Amirliğince hakkında adli işlem başlatılan M.S'nin, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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