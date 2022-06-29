Gündem Alevler arasında mahsur kalan kadın balkondan atladı Alt komşusu havada yakaladı
NİĞDE

Alevler arasında mahsur kalan kadın balkondan atladı: Alt komşusu havada yakaladı

Niğde’de bir evde çıkan yangında mahsur kalan kadın, can havliyle balkondan atladı. Kendini aşağı bırakan kadını alt komşusu havada tuttu. İnanılmaz anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Alevler arasında mahsur kalan kadın balkondan atladı: Alt komşusu havada yakaladı
O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Niğde'de Şahinali Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan, çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, aşağı atladı. Yanan dairenin altında yaşayan bir vatandaş da, atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Niğde'de yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu
OYNAT 00:56
Niğde'de yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu
Niğde'de, binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevlerden kaçan kadının, balkondan atlama anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı. Komşusunun sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı.

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