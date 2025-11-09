Alevlere teslim olan ahşap evdeki 5 kişi dumandan etkilendi

Çamlı köyünde Sabri Köroğlu’na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.