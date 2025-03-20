Ali Nuhoğlu’nun hakkındaki iddialara avukatından açıklama

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önceden başlatıldığı anlaşılan soruşturma kapsamında, müvekkilimiz Ali Nuhoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmasına rağmen, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından otuz beş yılı aşkın süredir birçok devlet kurumu ve belediyelerin müteahhitlik işlerini yapan müvekkilimiz Sayın Ali Nuhoğlu hakkında asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yayımlanmaktadır.