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Ali Nuhoğlu’nun hakkındaki iddialara avukatından açıklama

Ali Nuhoğlu’nun hakkındaki iddialara avukatından açıklama

23:4920/03/2025, Perşembe
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ali Nuhoğlu hakkında çıkan iddialara avukatından cevap geldi.
Ali Nuhoğlu hakkında çıkan iddialara avukatından cevap geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı öne sürülen Ali Nuhoğlu hakkında yeni açıklama geldi. Nuhoğlu'nun avukatı yaptığı açıklamada "Kamuoyunda yer alan haberlerin aksine, müvekkilimiz olay yerine gelen kolluk kuvvetlerine ofisinde eşlik ederek süreci tüm şeffaflığıyla tamamlamıştır. Bu iddiaların gerçek dışı olduğu devletin resmi makamları tarafından tutulan tutanaklarla da sabittir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 105 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu da gözaltına alınmıştı.

Kamuoyunda yer alan haberlerde Ali Nuhoğlu'nun yanındaki 40 milyon TL ile yakalandığı iddia edilmişti.

Ali Nuhoğlu'nun avukatı Zeynel Öztürk, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önceden başlatıldığı anlaşılan soruşturma kapsamında, müvekkilimiz Ali Nuhoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmasına rağmen, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından otuz beş yılı aşkın süredir birçok devlet kurumu ve belediyelerin müteahhitlik işlerini yapan müvekkilimiz Sayın Ali Nuhoğlu hakkında asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yayımlanmaktadır.
Kamuoyunda yer alan haberlerin aksine, müvekkilimiz olay yerine gelen kolluk kuvvetlerine ofisinde eşlik ederek süreci tüm şeffaflığıyla tamamlamıştır. Bu iddiaların gerçek dışı olduğu devletin resmi makamları tarafından tutulan tutanaklarla da sabittir.

Gizlilik kararı nedeniyle ilgili belgeleri kamuoyuyla paylaşmamız mümkün olmasa da müvekkilimizin itibarını korumak adına tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Saygılarımızla, Ali Nuhoğlu’nun Müdafi Av. Zeynel ÖZTÜRK"



#Ali Nuhoğlu
#Ekrem İmamoğlu
#İBB

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