Ali Nuhoğlu’nun hakkındaki iddialara avukatından açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı öne sürülen Ali Nuhoğlu hakkında yeni açıklama geldi. Nuhoğlu'nun avukatı yaptığı açıklamada "Kamuoyunda yer alan haberlerin aksine, müvekkilimiz olay yerine gelen kolluk kuvvetlerine ofisinde eşlik ederek süreci tüm şeffaflığıyla tamamlamıştır. Bu iddiaların gerçek dışı olduğu devletin resmi makamları tarafından tutulan tutanaklarla da sabittir" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 105 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ali Nuhoğlu da gözaltına alınmıştı.
Kamuoyunda yer alan haberlerde Ali Nuhoğlu'nun yanındaki 40 milyon TL ile yakalandığı iddia edilmişti.
Ali Nuhoğlu'nun avukatı Zeynel Öztürk, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Gizlilik kararı nedeniyle ilgili belgeleri kamuoyuyla paylaşmamız mümkün olmasa da müvekkilimizin itibarını korumak adına tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Saygılarımızla, Ali Nuhoğlu’nun Müdafi Av. Zeynel ÖZTÜRK"