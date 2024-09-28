Alimler Gazze için buluştu

Gazze Kıyamı Gençlik Hareketi ile Filistin Alimler Birliği’nce Başakşehir'de düzenlenen miting ile protesto edildi.
İsrail'in kadın, çocuk demeden İsrail'de uyguladığı katliam, Gazze Kıyamı Gençlik Hareketi ile Filistin Alimler Birliği’nce Başakşehir'de düzenlenen miting ile protesto edildi. “Gazze İçin Alimlerin Buluşması” temasıyla yapılan mitinge, çeşitli ülkelerden İslam alimleri katıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği mitingde Yazar İhsan Şenocak, İsrail hükümetini Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.
MÜSLÜMANLAR GAZZE’YE DÖNECEK
Gazze halkının vatanlarından edildiğini belirten Şenocak, “Gazze halkının zamanı gelince yurduna döneceğine inanıyoruz. Ateşlere atılan İbrahim peygamber Nemrut'a karşı nasıl kazandıysa, bugün havadan, karadan, denizden vurulan Gazze de kazanacak. Gazze'den yaşlı gözlerle ayrılan Müslümanlar, Gazze'ye dönecek” dedi. Mitingde, İslam alimlerinin konuşmalarının ardından Gazze halkı için dua edildi.