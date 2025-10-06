Yeni Şafak
Aliyev ve Ersin Tatar Gebele'de görüştü

17:106/10/2025, Pazartesi
AA
Ersin Tatar - İlham Aliyev
Ersin Tatar - İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi için Gebele'de bulunan Tatar ile görüştü.


Tatar, KKTC'ye verdiği sürekli destek dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti, Aliyev de KKTC'ye desteklerinin bundan sonra da kararlılıkla süreceğini söyledi.


Aliyev'e tebriklerini iletti


Ersin Tatar,
Azerbaycan
ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde elde edilen ilerlemeler dolayısıyla Aliyev'e tebriklerini iletti.

KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasının önemine değinilen görüşmede Gebele'de düzenlenecek zirvenin TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.


Aliyev ve Tatar, görüşmede çeşitli alanlarda işbirliği konularını da ele aldı.



#Ersin Tatar
#İlham Aliyev
#Türk Devletleri Teşkilatı
#Azerbaycan
