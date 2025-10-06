Aliyev ve Ersin Tatar Gebele'de görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi için Gebele'de bulunan Tatar ile görüştü.
Aliyev'e tebriklerini iletti
KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasının önemine değinilen görüşmede Gebele'de düzenlenecek zirvenin TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.
Aliyev ve Tatar, görüşmede çeşitli alanlarda işbirliği konularını da ele aldı.