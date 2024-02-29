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Almanya'dan Kızıldeniz'de savaş başlatacak hata: ABD kıl payı kurtuldu

Son dönemde gerilimin yükseldiği Kızıldeniz'deki bir Alman savaş gemisi, neredeyse bir ABD insansız hava aracını düşürecekti. Fakat kıl payı önlenen dost ateşi durumu yaşandı.

11:56 - 29/02/2024 Perşembe
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Alman basınında Çarşamba günü çıkan haberlere göre, Kızıldeniz'deki ticari gemileri korumak için gönderilen bir Alman donanması firkateyni neredeyse bir ABD insansız hava aracını düşürüyordu.


Almanya Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü müttefik bir ülkenin dahil olduğu bir insansız hava aracı olayının ülkenin adını vermeden meydana geldiğini doğruladı.


Savunma Bakanı Boris Pistorius , uluslararası nakliyeyi Yemen'in İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumaya yardımcı olmak amacıyla AB misyonunun bir parçası olarak hafta sonu bölgeye gelen Hesse firkateyninin, bilinmeyen insansız hava aracını tespit etme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ateş açtığını söyledi.



Denize düştü


Bakanlık sözcüsü Michael Stempfle, "Olay bunun düşmanca bir insansız hava aracı olmadığı ortaya çıkınca çözüldü ve bu ancak sonradan bakıldığında netleşti." dedi.


İHA'ya ateşlenen iki füze, "teknik bir kusur" nedeniyle hedefini ıskalayarak denize düştü. Der Spiegel haber dergisi, söz konusu İHA'nın ABD'ye ait Reaper keşif İHA'sı olduğunu da iddia etti.


Spiegel, ABD dronunun Kızıldeniz misyonuyla ilgisi olmayan "Amerikan terörle mücadele misyonunun bir parçası olarak" bölgede olabileceğini öne sürdü, ancak askeri yetkililerin dost ateşi olayının müttefikler arasındaki koordinasyonun gerçekleştiğini gösterdiğine inandığını söyledi.





#Kızıldeniz
#ABD
#Almanya
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