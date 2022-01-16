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ANKARA

Altı ere generallik yolu

Erlere generallik yolunu açan yeni askerlik sisteminde vatani görevini tamamlayan 2 bin 372 er TSK’ya katıldı. Bunlardan 1845’i sözleşmeli er, 480’i uzman erbaş, 41’i astsubay olarak yemin etti. 6’sı da subay oldu.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Altı ere generallik yolu ​
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26 Haziran 2019’da yürürlüğe giren yeni askerlik sistemi hedeflerine ulaşıyor. TSK’nın profesyonel asker ihtiyacının karşılanması, kadrolarda sürekliliğin sağlanması, gençlerin eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacının giderilmesi amacıyla tasarlanan yeni sistemde 2 bin 372 yükümlü askerlik görevini yaptıktan sonra TSK kadrolarına katıldı.

41’İ ASTSUBAY 480’İ UZMAN OLDU

  • Orduda askerliğe er olarak başlayıp paşalığa kadar yükselebilmenin yolunu açan sistemde vatani görevini tamamlayan 6 er subay oldu. Yükümlülüğünü tamamlayan 41 er ise astsubay olarak TSK kadrolarına katıldı. Yine vatani görevini tamamlayan 480 er uzman erbaş, 1845 er de sözleşmeli er olarak yemin etti. Yeni sistem uyarınca 6 aylık zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan Mehmetçik, vatani görevini 12 ay süreye tamamlamak isterse kadro durumu/istek veya tercihi halinde 6 ay daha askerlik yapıyor.

YEDEK ASTSUBAY MAAŞI 8 BİN 500 LİRA

1 aylık askerlik eğitimleri ve 5 aylık kıt’a görevleri süresince harçlık alan askerler, 2022 yılı rakamlarıyla geri kalan 6 ay ise asgari ücretten (4 bin 250 lira) az olmamak üzere harçlık almaya devam ediyor. Askerliğini yedek astsubay ve yedek subay olarak yapanlara 2 aylık temel ve sınıf eğitimi esnasında harçlık, kalan 10 aylık kıt’a görevinde ise maaş ödeniyor. Askerliğini yedek astsubay olarak yapanlar bu yıl 8 bin 500 lira, yedek subay olarak yapanlar ise 9 bin 199 lira maaş alacak.

Bedelli geliri sistemi çeviriyor

  • Yeni askerlik sisteminde harçlık ve maaşlar bütçeye ek yük oluşturmuyor. Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesiyle sistem kendi kendine yetiyor. Asteğmen maaşının 6 katı olarak uygulanan ve bu yıl 55 bin 194 lira olarak belirlenen bedelli askerlik için 51 bin 603 başvuru oldu. Bu kişilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından elde edilecek gelir 2,8 milyar TL’yi bulacak. 2021’de 52 bin 529 kişi askerliğini bedelli yapmış, 2,1 milyar TL gelir kaydedilmişti. Sistemin yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’dan bu yana bedelliden toplam 4,3 milyar TL gelir elde edildi.

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