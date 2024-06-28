Altı ilde organize suç örgütlerine yönelik "KUYU-6" operasyonlarının düzenlendi.





Emniyet ve Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda altı ayrı suç örgütü çökertildi, üçü elebaşı dahil 75 kişi ise yakalandı.





Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus KOM Büro Amirliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda; Örgüt Kurmak, Tefecilik, Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen elebaşılığını Yüsri ALTIN’ın (Firari) yaptığı organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı. 5'i tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.





İstanbul elebaşılığını Taha Kutay Karasoy’un (Yurt Dışı Firar) yaptığı organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.





Organize Suç Örgütü Üyesi şüphelilerin; Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması suçlarını işledikleri tespit edildi.





Jandarmadan 7 ilde operasyon





Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Aydın, Kahramanmaraş ve İzmir merkezli Manisa, Kayseri, İstanbul ve Tunceli’ de düzenlenen operasyonlarda;





Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; “Tefecilik, Silahla Tehdit ve Kasten Yaralama” suçlarını örgütlü olarak işleyen Elebaşılığını Sami Cerit’in yaptığı organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suçtan elde ettikleri gelirleri “Oto Galeri, Restoran, Emlak” vb. sektörler aracılığıyla aklamaya çalıştıkları, Yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, Tehdit, cebir ve şiddet kullanarak yüksek meblağlarda para tahsil ettikleri, Zorla imzalattıkları boş senetleri doldurarak, mağdurlara ait gayrimenkul ve menkul değerlere el koydukları, Turizm bölgesindeki esnaflarla yaptıkları ticaret karşılığında karşılıksız çek vererek, çok sayıda esnafı mağdur ettikleri tespit edildi.





Nitelikli dolandırıcılık





Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Aydın Merkezli, İzmir, İstanbul ve Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Çetin Gül’ün yaptığı organize suç örgütü üyesi 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; Gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyip bu raporları kullanarak, “Engelli araç alımı, haksız emekliliğe yardım, haksız engelli aylığı yardımı ve haksız istihdam gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanarak “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işledikleri tespit edildi.





Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Kahramanmaraş ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen Elebaşılığını Mehmet Aşçı'nın yaptığı Organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı. 19'u tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.





Manisa’da 13 ayrı adrese baskın





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Manisa’da 13 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Nitelikli Yağma, Tehdit, Kasten Yaralama, Suç Delillerini Yok Etme Gizleme veya Değiştirme, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Suça Azmettirme, Hırsızlık ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen içlerinde elebaşı Ercan Çelik’in de bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.















