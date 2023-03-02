'Altılı Masa'da ortak aday çıktı' iddialarına İYİ Partili Erhan Usta'dan yalanlama

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi. (Arşiv)
Altılı Masa adayı belirlemek için toplandı
Daha önceki buluşmalarında sonuç çıkmayan Altılı Masa bugün 12. kez toplandı.
Söz konusu iddiada Altılı Masanın ortak aday konusunda ortak bir anlayışa ulaştığı, nihai açıklamanın 6 Mart Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
İYİ Parti'li Usta iddiaları yalanladı
Ancak bu iddiaların üzerinden çok geçmeden Altılı Masanın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden söz konusu iddiaları yalanlayan bir açıklama geldi.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, katıldığı bir televizyon programında Altılı Masanın "cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldı" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bir isim üstünde uzlaşılmamış"
Altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyleyen Usta, “İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir.” sözleriyle söz konusu iddiaları da yalanladı.