Altılı masaya bomba gibi düşen iddia: İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap

Altılı masada adaylık konusu adeta çıkmaza girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisine ve altılı masanın diğer ortaklarına yönelik 'Benimle misiniz' çağrısı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına adaylık konusunda en büyük rakipleri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da destek geldi.

YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NA 'YANINDAYIM' DEMİŞTİ

Özellikle İYİ Parti cephesinin aday olması yönünde ısrarla görüş bildirdiği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise son açıklamalarında adaylık sinyali veren CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu adeta veto etti. “6’lı masanın bir noter olma görevi yok. CHP’ye borcumuzu 31 Mart’ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük” diye konuşan Akşener’in açıklaması 6’lı masaya bomba gibi düştü.

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GÜNDEM Meral Akşener 6’lı masaya bomba bıraktı

AKŞENER VE PARTİSİNİN İSTEKLERİ ÇAKIŞIYOR

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti ve genel başkanı Kılıçdaroğlu'na destek veren Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İSTENMİYOR

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünden geçen ismin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ancak parti içinde bir damarın kendisiyle aynı düşünmediğini ifade etti.

İYİ PARTİ'Lİ BİR GRUP YAVAŞ'A TEKLİF GÖTÜRDÜ

Akşener’in “Kazanacak aday” vurgusunu dile getirirken partisindeki bu görüşü seslendirdiğini ifade eden Saymaz, “Bu yüzden Akşener, Kılıçdaroğlu’nun kenara çektiği Yavaş ve İmamoğlu’nu yeniden siyaset sahnesine çıkarıyor” dedi.

YAVAŞ: ALTILI MASA İSTERSE EVET DERİM

"İyi Partili bir grubun aday olması için CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teklif ve telkinde bulunduğunu" ifade eden Saymaz, "Yavaş, altılı masa uzlaşırsa ‘Evet’ diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor” diye yazdı.

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YAVAŞ İDDİALARI REDDETTİ

İddialar üzerine açıklama yapan Mansur Yavaş’ı İYİ Parti'li heyetin kendisini ziyaret etmediğini dile getirdi. Bunun üzerine iddiaların sahibi olan İsmail Saymaz haber kaynağının "İYİ Partili bir heyetin değil, ‘hatırı sayılı insanların’ Yavaş’ı geçtiğimiz haftalarda tek tek ziyaret ettiğini" belirttiğini söyledi.