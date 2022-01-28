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ANKARA

Altındağ Belediyesi'nden epoksi sanatı ile istihdama katkı

Altındağ Belediyesi hayata geçirdiği ‘Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor’ projesiyle kadınların istihdamına önemli destek veriyor. 240 kadının epoksi kursundan mezun olduğuna değinen Belediye Başkanı Asım Balcı kadınların ailesine ve kendisine maddi destek sağladığını vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Altındağ Belediyesinden epoksi sanatı ile istihdama katkı
Projenin kapanış programı Ulucanlar Cezaevi Müzesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Ankara Altındağ Belediyesi, yürüttüğü epoksi(reçine ile kaplama) sanatı projesiyle Altındağlı 240 kadını daha istihdama kazandırdı. Altındağ Belediyesi’nin sosyal gelişmeyi destekleme programı “Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesinin bir etabı daha sona erdi.

Projenin kapanış programı Ulucanlar Cezaevi Müzesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın ev sahipliği yaptığı programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik ve meclis üyeleri katıldı.

KADINLARIN HAYATI PROJE İLE DEĞİŞTİ

Projeyle Altındağ’da yaşayan birçok kadının epoksi sanatını öğrendiğini, ailesine ve kendisine maddi destek sağladığını vurgulayan Başkan Asım Balcı “Kadınlarımızı istihdama kazandırmak için ne gerekiyorsa yaptık. Ürettikleri ürünleri Altınköy Açık Hava Müzesi, Hamamönü ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde satışa sunduk. Proje kapsamında ahşap tasarım atölyesi kurduk. Kursiyerler istedikleri bir yüzeye epoksi dökerek çalışmanın üzerine sabitlenmiş cam gibi parlak ve pürüzsüz bir yüzey elde ediyorlar. Epoksi eğitimiyle beraber satış ve pazarlama eğitimi de aldılar. Kadınların hayatları değişti” dedi.

ALTIN BİLEZİK

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kadınları tebrik eden Başkan Balcı “Bu proje sayesinde, iş ve meslek öğrenen Altındağlı kadınlar, artık geleceğe umutla bakıyor. Altın bileziklerini kollarına takan, kendi ayakları üzerinde durma cesareti gösteren tüm Altındağlı kadınlarımıza, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ise yaptığı konuşmada, kadınların önünü açmaya ve onlara farklı alternatifler sunmaya devam edeceklerini vurguladı. Program sonunda proje eğitmenlerine Başkan Balcı tarafından plaket takdim edildi.

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