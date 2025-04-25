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Altınordu güvenli yola kavuşuyor

Altınordu güvenli yola kavuşuyor

04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle hem ulaşımı daha güvenli hale getiriyor hem de vatandaşların doğal afetlere karşı daha korunaklı bir yaşam sürmesini sağlıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle hem ulaşımı daha güvenli hale getiriyor hem de vatandaşların doğal afetlere karşı daha korunaklı bir yaşam sürmesini sağlıyor.

6 yılda Altınordu ilçesinde 39 bin metreküp taş duvar çalışması gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım güvenliğini artırmak ve özellikle heyelan riski taşıyan bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla taş duvar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Altınordu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Karaoluk, Karapınar ve Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesi’nde taş duvar inşasını sürdürüyor.


39 BİN METREKÜP TAŞ DUVAR İNŞA EDİLDİ

Altınordu ilçesinde son 6 yılda toplam 39 bin metreküp taş duvar imalatı gerçekleştirdiklerini ifade eden yetkililer, taş duvar uygulamalarının sürdürülebilir altyapının önemli bir parçası olduğunu ifade ederken çalışmaların sadece yol güvenliğini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda şehir estetiğine de katkı sunduğunu belirtti. Çalışmalarını ihtiyaç duyulan noktalarda hayata geçirmeye devam edecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle hem ulaşımı daha güvenli hale getiriyor hem de vatandaşların doğal afetlere karşı daha korunaklı bir yaşam sürmesini sağlıyor.


#Ordu Büyükşehir Belediyesi
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