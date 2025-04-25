Altınordu güvenli yola kavuşuyor

Altınordu ilçesinde son 6 yılda toplam 39 bin metreküp taş duvar imalatı gerçekleştirdiklerini ifade eden yetkililer, taş duvar uygulamalarının sürdürülebilir altyapının önemli bir parçası olduğunu ifade ederken çalışmaların sadece yol güvenliğini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda şehir estetiğine de katkı sunduğunu belirtti. Çalışmalarını ihtiyaç duyulan noktalarda hayata geçirmeye devam edecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle hem ulaşımı daha güvenli hale getiriyor hem de vatandaşların doğal afetlere karşı daha korunaklı bir yaşam sürmesini sağlıyor.