Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 11-13. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılacak.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 32-38. kilometrelerinde Bursa-Ankara istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.