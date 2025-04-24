İstanbul Silivri’de meydana gelen 6.2’lik depremin ardından, bazı vatandaşlar şehirlerden uzaklaşmaya çalışıyor. Bu durum trafik yoğunluğuna neden oldu. Vatandaşlar, yollarının onarım çalışmalarının sürdüğü kısımları merak ederken, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ülke genelinde yolların durumunu açıkladı. İşte kara yolları yol durumu sorgulama bilgisi.
6.2’lik İstanbul depreminin ardından, bazı vatandaşlar şehirlerden uzaklaşmaya çalışıyor. İstanbul’da yoğun trafik görülürken Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ülke genelinde yolların durumunu açıkladı.
Kara yollarında son durum
Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 11-13. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılacak.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 32-38. kilometrelerinde Bursa-Ankara istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hassa-Kırıkhan yolunun 36-38. kilometrelerinde (Güzelce Karakolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.
İyidere-Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-53. kilometrelerinde Çayeli, Pazar-1, Pazar-2 ve Pazar tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.