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Amasra'daki madene inceleme: Patlama günü havalandırma arızalıydı

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu bürokratları dinledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem havalandırmada bir arızanın olduğuyla alakalı bir tespit olduğunu kaydederek, "Aynı gün saat 11.38 civarında bir arıza meydana geldiğiyle alakalı bir bilgi var" dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Amasradaki madene inceleme: Patlama günü havalandırma arızalıydı
Faciada arızalı havalandırma şüphesi.

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu bürokratları dinledi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür (MAPEG) Yardımcısı Bayram Arı, 'Amasra Müessesesi için kısmi faaliyet durdurma yapıldı mı?' sorusuna, "Biz 2022 yılında yapmış olduğumuz 4 denetimde bizim yapmış olduğumuz kanun maddelerine aykırı bir durum görmediğimiz için, durdurmayı gerektiren bir durum görmediğimiz için durdurmadık. Dolayısıyla durdurma yapılmadı" yanıtı verdi. "Denetimlerde gaz izleme sistemine bakılıyor mu?" sorusuna Arı, "Çoklu sensörler var, bu sensörler sayesinde denetlemeler yapılır" diye yanıtladı.

AYNI GÜN ARIZA ÇIKMIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem havalandırmada bir arızanın olduğuyla alakalı bir tespit olduğunu kaydederek, "Aynı gün saat 11.38 civarında bir arıza meydana geldiğiyle alakalı bir bilgi var" dedi. Havalandırma şüphesini koruduklarını kaydeden Ertem, "Maden sahasında inceleme yapılmadan, Cumhuriyet Savcılığı soruşturması tamamlanmadan, bilirkişi raporları ortaya çıkmadan sadece havalandırmadan kaynaklandığını söylemeyi çok doğru bulmuyorum" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş İş Başmüfettişi Alpaslan Kılıçarslan, eksikliklerle ilgili bilgi verilmediğini söyledi.

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