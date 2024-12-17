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Amasya Valiliği: Evleri yanan aile için AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edildi

Amasya Valiliği: Evleri yanan aile için AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edildi

09:3417/12/2024, الثلاثاء
G: 17/12/2024, الثلاثاء
IHA
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Olay sonrası aileye yönelik yardımların en kısa sürede ulaştırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
Olay sonrası aileye yönelik yardımların en kısa sürede ulaştırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Amasya Valiliği, Albayrak Köyü'nde yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangında, çiftin tüm eşyalarının yandığı belirtilirken, Amasya Valiliği, AFAD Başkanlığı'ndan acil yardım ödeneği talep edildiğini duyurdu.

Amasya Valiliği, yangının ardından aile için AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edildiği bildirildi.


Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli basın yayın kuruluşlarında 'Amasya'da evleri yanan yaşlı çift kış günü evsiz kaldı' başlıklı haberler yer almıştır.

Bahse konu yangının meydana gelmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce 12.12.2024 tarihinde AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edilmiş, süreç takip edilerek ilgili ödeneğin ailenin hesaplarına yatırılması sağlanacaktır.

Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da ilk andan itibaren aileyle sürekli iletişim halinde olmuş ve süreci yakından takip etmektedir"

Çıkan yangında evsiz kalan 68 yaşındaki bedensel engelli Ali Karaca ve eşi Atike Karaca, komşularına sığınmıştı.



#Amasya
#Amasya Valiliği
#doğal afet

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