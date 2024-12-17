AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına başladı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde 110 personel, 4 arama köpeği ve 43 köpek ile arama kurtarma çalışması yürütüyor.

AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekipler, dün Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı. Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda, yerel otoritelerin talebi üzerine hapishanede aram çalışmaları başladı. Çalışmalara 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 araçla katıldı. Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda; duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor.