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AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına başladı

AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına başladı

09:2817/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
DHA
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AFAD, 'İnsan Mezbahası' denilen Sednaya Hapishanesi'nde.
AFAD, 'İnsan Mezbahası' denilen Sednaya Hapishanesi'nde.

AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında, Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaşan AFAD, 110 personel, 4 arama köpeği ve 43 köpek ile arama kurtarma çalışması başlattı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde 110 personel, 4 arama köpeği ve 43 köpek ile arama kurtarma çalışması yürütüyor.


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AFAD ekipleri Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına başladı
Dünya / Ortadoğu
17 Aralık, Salı

AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekipler, dün Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ne ulaştı. Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda, yerel otoritelerin talebi üzerine hapishanede aram çalışmaları başladı. Çalışmalara 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 araçla katıldı. Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda; duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor.


AFAD'dan yapılan açıklamada, "İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" denildi.


#AFAD
#Sednaya Hapishanesi
#Arama

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