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AMASYA

Fakültede 'evrak' tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir profesör ile doktor arasında evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada profesör tarafından burnu kırılan doktor yoğun bakıma alındı.

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Haber Merkezi AA
Amasyada tıp fakültesinde evrak tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda​
Amasya Tıp Fakültesi'nde 'evrak' tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda​

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H.S.B. ile kalp cerrahisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında, evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine profesör, E.K'yı darbetti.

BURNU KIRILDI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan E.K, beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

PROFESÖR HER YERDE ARANIYOR

Profesörün, olay sonrası fakülteyi terk ettiği ve polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

H.S.B'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktorlara silah taşıma ruhsatı verilmesini isteyerek, "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var." ifadelerini kullandığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Tıp Fakültesi dekanlığında gerçekleşen olay sonrası Amasya Üniversitesi tarafından inceleme başlatıldı.

Uzman çavuşa WhatsApp gruplarında komplo: Kimlik bilgilerini ifşa edip 'Hastaneye almayın' demişler
FOTOĞRAF 19
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Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı.
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Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.
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'SİNİRLENEREK İTİP, BOĞAZIMI SIKTI' İDDİASI<br><br>Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:
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\"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı\"
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, \"Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz\" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
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İFTİRAYA UĞRADIM' DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU<br>Gözaltına alınan uzman çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
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İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, \"Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim\" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.
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İDARİ SORUŞTURMA<br><br>Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, olayla ilgili idari soruşturması ise sürüyor. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın bizzat yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. Doktorların da arasında yer aldığı 25 sağlık çalışanının, bu hafta içinde savunmalarının alınmaya başlanacağı bildirildi.
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'WHATSAPP YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ'<br><br>Öte yandan hastanede görevli doktorların, WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi.
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Yazışmalarda, Aladağlı'nın kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra 'Belleğimize kazına', 'Hastane kaydı bir daha yapılmamalı', 'Kimlik bilgileri ile dilekçe yazıp, şu gerekçe ile muayene etmek istemiyorum denilebilir. Böyle bir hakkınız var' ifadelerine yer verildiği ortaya çıktı.
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HASTANE YÖNETİMİNE TEPKİ<br>Yazışmalarda, 'Şiddete karşı çıkmak, hastane yöneticilerinin görevi. Hekime işlenmiş bir suça tepkiyi belirtmek için neden yanımızda olmadıklarını gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum', 'Kesinlikle yönetim, böyle durumda en önde olmadı' ifadelerine yer verildiği de belirlendi.
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Uzman çavuşa WhatsApp gruplarında komplo: Kimlik bilgilerini ifşa edip 'Hastaneye almayın' demişler
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Tahir Tarımer, Uzman Çavuş Ali Aladağlı tarafından darp edildiğini öne sürmüş, güvenlik kamerası görüntülerinde iddiaların tam aksi bir durumun yaşandığı belirlenmişti. Alkışlı bir protesto eylemi ile uzman çavuşu sosyal medyada hedef haline getiren Tarımer öncülüğündeki hastane personelinin, Aladağlı'nın kimlik bilgilerini WhatsApp grubundan paylaştığı ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Hastaneye bir daha kaydı yapılmamalı, hafızalara kazınmalı" gibi ifadeler yer aldı.

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