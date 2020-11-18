Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Anadolu Üniversitesi açıkladı Dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak
EĞİTİM

Anadolu Üniversitesi açıkladı: Dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak

Anadolu Üniversitesi açıkladı: Dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak

Anadolu Üniversitesi, dönem sonu sınavlarına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Açıklamada, açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, "COVİD-19 Pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 Güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasına ilişkin detaylar daha sonra anadolu.edu.tr ve üniversite sosyal medya hesaplarında açıklanacak" denildi.

Abone Ol Google News
Neden sürgün edildi?

Neden sürgün edildi?

Vaniköy Camii banisi, padişahın en sevdiği hocasıydı.
Akılalmaz ticaret

Akılalmaz ticaret

"Yılan, aslan, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse..."
Kılıçdaroğluna HDP ve İYİ Parti ile ortak anayasa yaptıklarına dair sözleri hatırlatıldı: Herkesin görüşünü almak zorundasınız

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.

Urfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu

Urfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu

Kardiyoloji doktoru uyarıyor: Bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.