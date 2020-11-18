Anadolu Üniversitesi açıkladı: Dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak Anadolu Üniversitesi açıkladı: Dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak Anadolu Üniversitesi, dönem sonu sınavlarına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Açıklamada, açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi 18 Kasım 2020, 13:10 Son Güncelleme: 18 Kasım 2020, 13:21 İHA