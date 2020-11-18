Anadolu Üniversitesi açıkladı: Dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağını açıkladı.Açıklamada, "COVİD-19 Pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 Güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasına ilişkin detaylar daha sonra anadolu.edu.tr ve üniversite sosyal medya hesaplarında açıklanacak" denildi.
Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacaktır. Detaylar daha sonra duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize #başarılar dileriz.#AnadoluÜniversitesi #Açıköğretim #Örgün #UzaktanEğitim #Sınav #OnlineSınav #ÇevrimiçiSınav pic.twitter.com/dvDb2vMzUa
Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacaktır. Detaylar daha sonra duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize #başarılar dileriz.#AnadoluÜniversitesi #Açıköğretim #Örgün #UzaktanEğitim #Sınav #OnlineSınav #ÇevrimiçiSınav pic.twitter.com/dvDb2vMzUa— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) November 18, 2020