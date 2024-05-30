Anadolu Üniversitesinde 3 kuşak 7’den 70’e mezuniyet heyecanı

Üniversite, çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir yaş aralığındaki öğrencileri aynı çatı altında bir araya getirerek mezuniyet coşkusunu paylaştırmayı amaçlıyor. Çocuklara akademik deneyim kazandırmak ve araştırmaya teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi ile aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme misyonuyla 60 yaş üstü bireylere eğitim veren 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, bu özel mezuniyet töreninde buluşacak. Farklı kuşaklardan gelen öğrenciler, aynı sahnede diploma alarak birlikte mezuniyet heyecanını yaşayacak.





Çocuk Üniversitesi, genç yaşta bilimsel düşünceyi aşılamak ve çocukların akademik dünyaya adım atmalarını sağlamak için çeşitli programlar sunuyor. Bu programda yer alan çocuklar, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmanın gururunu yaşayacaklar. Öte yandan, 60+ Tazelenme Üniversitesi, ileri yaş grubundaki bireylerin sosyal ve akademik hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla eğitim veriyor. Bu üniversitenin öğrencileri de mezuniyet töreninde, hayat boyu öğrenmenin en güzel örneklerinden birini sergileyecek.





Anadolu Üniversitesinin dünya çapında tanınan ve milyonlarca öğrencisi ile mezunu bulunan Açıköğretim Sistemi’nin (Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri) mezun adayları da bu anlamlı törende başarılarını kutlayacaklar. 4 kıtada ve 46 ülkede faaliyet gösteren Açıköğretim Sistemi, geniş öğrenci kitlesi ile dikkat çekiyor ve mezunları ile gurur duyuyor.





Bu özel mezuniyet töreni, farklı yaş gruplarından gelen öğrencilerin birlikte başarılarını kutlayarak, eğitimde fırsat eşitliğinin ve hayat boyu öğrenmenin önemini vurguluyor. Anadolu Üniversitesinin bu yenilikçi yaklaşımı, mezuniyet törenine katılan herkes için unutulmaz bir deneyim olacak.



