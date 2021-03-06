​Ani hava değişimi düşürdü

Bitlis şehitlerine son görev: Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katıldı. Erdoğan, tören sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ebediyete uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri sevgili Habibimizin sancağı altında da buluştursun.



Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları yolculukta bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.



Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız. Çünkü onlar bizim için yolculuktaydılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bize de İnşallah bu makamı nasip eder.' ifadelerini kullandı.

