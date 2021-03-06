Gündem Ani hava değişimi düşürdü
BİTLİS

​Ani hava değişimi düşürdü

Ani hava değişimi düşürdü

Helikopterin kar ve tipinin yoğun olduğu bir bölgeye düşmesi, kazanın nedeninin hava şartlarına bağlı olduğunu güçlendiriyor. İlk belirlemelere göre kazanın ani hava değişimine bağlı buzlanma ve beklenmedik anda sise giriş sebebiyle helikopterin vadi sırtına çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Çekmece köyü kırsalına dün sabah saatlerinde çok sayıda askeri personel ve AFAD ekibi geldi. Askerler köy çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
​Çekmece köyü kırsalına dün sabah saatlerinde çok sayıda askeri personel ve AFAD ekibi geldi. Askerler köy çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Helikopterin kar ve tipinin yoğun olduğu bir bölgeye düşmesi, kazanın nedeninin hava şartlarına bağlı olduğunu güçlendiriyor. İlk belirlemelere göre kazanın ani hava değişimine bağlı buzlanma ve beklenmedik anda sise giriş sebebiyle helikopterin vadi sırtına çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor. Basıncın etkisiyle helikopterden fırlayan iki kişinin yaralı kurtulmuş olması da çarpmanın etkisini ortaya koyuyor.

Devlet ve milletin omuzlarında
GÜNDEM
Devlet ve milletin omuzlarında
  • Milli Savunma Bakanlığı yapılan ilk incelemelerde enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını duyurdu. Helikopterin havalanmadan önce uçuşu olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilginin teyit edildiği, ilk bilgiler ışığında kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği vurgulandı.

Bitlis şehitlerine son görev: Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
OYNAT 02:22
Bitlis şehitlerine son görev: Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin cenaze törenine katıldı. Erdoğan, tören sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ebediyete uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri sevgili Habibimizin sancağı altında da buluştursun.

Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları yolculukta bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız. Çünkü onlar bizim için yolculuktaydılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bize de İnşallah bu makamı nasip eder.' ifadelerini kullandı.

Kahramanlara veda: Şehitlerimize Ankara'da devlet töreni düzenlendi
OYNAT 00:59
Kahramanlara veda: Şehitlerimize Ankara'da devlet töreni düzenlendi
Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.

Kazanın olduğu bölge, helikopter pilotları arasında “açık hava buzlanması”, “kristal buzlanma” diye tabir edilen ani hava değişiminin sıkça yaşandığı bir bölge olarak biliniyor. Bölgede uzun yıllar uçuş yapan uzmanlara göre, bu bölge ani hava değişiminin yaşandığı geniş vadi ve çevresindeki tepelerden oluşuyor. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecek. Helikopterin düştüğü bölgede incelemelerin tamamlanmasının ardından enkaz bölgeden kaldırılacak.

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