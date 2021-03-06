​Ani hava değişimi düşürdü

Helikopterin kar ve tipinin yoğun olduğu bir bölgeye düşmesi, kazanın nedeninin hava şartlarına bağlı olduğunu güçlendiriyor. İlk belirlemelere göre kazanın ani hava değişimine bağlı buzlanma ve beklenmedik anda sise giriş sebebiyle helikopterin vadi sırtına çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor. Basıncın etkisiyle helikopterden fırlayan iki kişinin yaralı kurtulmuş olması da çarpmanın etkisini ortaya koyuyor.
- Milli Savunma Bakanlığı yapılan ilk incelemelerde enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını duyurdu. Helikopterin havalanmadan önce uçuşu olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilginin teyit edildiği, ilk bilgiler ışığında kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği vurgulandı.
Kazanın olduğu bölge, helikopter pilotları arasında “açık hava buzlanması”, “kristal buzlanma” diye tabir edilen ani hava değişiminin sıkça yaşandığı bir bölge olarak biliniyor. Bölgede uzun yıllar uçuş yapan uzmanlara göre, bu bölge ani hava değişiminin yaşandığı geniş vadi ve çevresindeki tepelerden oluşuyor. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecek. Helikopterin düştüğü bölgede incelemelerin tamamlanmasının ardından enkaz bölgeden kaldırılacak.