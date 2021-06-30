Gündem Ankara merkezli FETÖ operasyonu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
ANKARA

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen 40 şüpheliden 22’si yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 39 eski mülki idare amiri için gözaltı kararı
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, ayrıca bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, tamamının daha önceden görevden ilişiği kesilmiş olup bir kısmı hakkında da soruşturma/kovuşturma yürütülmekle birlikte yeni deliller elde edilen ve elde edilen bu delillerin niteliğine göre 51 şüpheliden 39 eski mülki idare amiri ile 1 ‘mahrem imam’ olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 23 ilde bugün düzenlenen operasyonla şüphelilerden 22’si yakalanırken, 11 eski mülki idare amiri şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğ edilmesine karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yakın isimlerden tepki
GÜNDEM
'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yakın isimlerden tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: 60 yaş ve üzeri idari izinli sayılacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: 60 yaş ve üzeri idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf genelgesi: Kamuda araç sayısı yüzde 20 azaltılacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf genelgesi: Kamuda araç sayısı yüzde 20 azaltılacak
Abone Ol Google News
İki bin yıllık tarihe anten taktılar

İki bin yıllık tarihe anten taktılar

Bursa'daki sütun, UNESCO geçici miras listesinde bulunuyor.
40 kişi içingözaltı kararı var

40 kişi için
gözaltı kararı var

​Ankara merkezli FETÖ operasyonu.
Katarlılara sınavsız üniversite yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğluna CHPye yakın isimlerden tepki

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf genelgesi.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

​Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi.

​Uzman isimden çarpıcı yorum: Aşı olmamak geçerli fesih nedeni

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı.

​Yalanları seriye bağlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün zirveyi gördü.

​Darbelerin yolu böyle döşendi.

​AK Parti'den yalanlara karşı hakikat operasyonu.

Örgüte muhalif Kürtler, akıl almaz işkencelerle katlediliyor.
Ünlü oyuncu<br>gözaltına alındı

Ünlü oyuncu
gözaltına alındı

Erkek arkadaşı yedisi polis 12 kişiyi yaraladı.
Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

​Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır.

​İletişim Başkanı Altun, ana muhalefeti eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.