Gündem Ankara Valiliğinden vatandaşlara sağanak uyarısı
ANKARA

Ankara Valiliğinden vatandaşlara sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, öğle ve akşam saatlerinde meydana gelmesi öngörülen sağanak nedeniyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

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Haber Merkezi İHA
Ankara Valiliğinden vatandaşlara sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden vatandaşlara sağanak uyarısı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.


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