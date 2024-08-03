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Ankara'da 20 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Ankara'da 20 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı. Buna göre, Ankara'nın Nallıhan, Pursaklar, Keçiören, Bala, Yenimahalle, Gölbaşı, Beypazarı, Güdül, Sincan, Ayaş ve Çamlıdere ilçelerindeki 20 jeotermal kaynak arama sahasına arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

09:16 - 3/08/2024 Cumartesi
AA
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Nallıhan, Pursaklar, Keçiören, Bala, Yenimahalle, Gölbaşı, Beypazarı, Güdül, Sincan, Ayaş ve Çamlıdere ilçelerindeki 20 jeotermal kaynak arama sahasına arama ruhsatı verilmesi amacıyla açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedelleri 80 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 14-15 Ağustos tarihlerinde 09.00-16.30 saatleri arasında Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında gerçekleştirilecek.

İhale Şartnamesi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 200 lira karşılığında temin edilebilecek veya aynı yerde ücretsiz görülebilecek.

İstekliler, tekliflerini Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyon başkanlığına verecek.

#Ankara
#Jeotermal
#Resmi Gazete
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