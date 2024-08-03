Ankara'da 20 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye petrolleri, bugün sadece Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, 45 bin varil günlük üretime çıkarmış durumda. 2021 yılında yaptığımız bu keşif yine Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin karalardaki en büyük keşfidir. Şu anda 41 kuyudan 45 bin varil üretiyoruz. Hedefimiz 95 kuyuda, 100 bin varil üretime çıkabilmek" dedi.