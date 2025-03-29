Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Ramazan Bayramı'nın başladığına işaret eden şevval hilali, bu akşam Kuzey Amerika'dan itibaren görülmeye başlanacak. Böylece İslam dünyasında heyecanla beklenen Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.