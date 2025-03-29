Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 07.07, İstanbul'da 07.22, İzmir'de 07.30'da kılınacak.
Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı yüzbinlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. İl il bayram namazı saatleri Diyanet tarafından belirlendi. Peki Ankara'da bayram namazı saat kaçta? İşte Ankara'da Ramazan bayramı namaz saati.
Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın başlayacak. Ramazan Bayramı'nın başladığına işaret eden şevval hilali, bu akşam Kuzey Amerika'dan itibaren görülmeye başlanacak. Böylece İslam dünyasında heyecanla beklenen Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.
Ankara'da bayram namazı saat kaçta 2025?
Ankara'da bayram namazı saat kaçta 2025?
Bayram namazı Ankara'da saat 07.07'de kılınacak.
Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da saat 07.22'de, İzmir'de ise 07.30'da kılınacak.
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