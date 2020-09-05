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Ankara'da evinin balkonundan etrafa ateş açarak dehşet saçan profesör serbest

Ankara'da evinin balkonundan çevreye rastgele silahla ateş açan ve 7 saatlik ikna çabası sonucunda gözaltına alınan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydıntuğ'un kızı Başak Aydıntuğ'un da 2008'de annesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ'u boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Dehşet saçan profesör serbest bırakıldı.
Dehşet saçan profesör serbest bırakıldı.

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki evinin balkonundan çevreye tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Korku ve panik yaşayan çevredekilerin haber vermesiyle sevk edilen polisler, Prof. Dr. Aydıntuğ'u ikna etmeye çalıştı. Ancak Aydıntuğ, park halinde bulunan ve içinde polislerin olmadığı iki ekip aracına da ateş etti. Çok sayıda kurşun isabet eden araçlar zarar gördü. Sokakta yine kurşun isabet eden bazı araçlar da zarar gördü. Aydıntuğ, bunun üzerine sevk edilen Özel Harekat Polisi'nin de ikna çabaları sonucu 7 saat sonra silahlarını teslim ederek gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen Aydıntuğ'un evinde yapılan aramada 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, 231 fişek bulundu.


"Psikolojim bozulmuştu"


Prof. Dr. Aydıntuğ, Emniyet'teki ifadesinde, "Evde tek başımaydım. Yaşanan olayları neden ve ne şekilde yaptığımı psikolojik sorunlarımdan dolayı hatırlamıyorum. Evde bulunan dağcı kazmasıyla, eşyaları kırmaya başladım. Silahla ateş açma olayını ben yaptım, ama yaptığım anı bile hatırlamıyorum. Hiçbir yeri kasıtlı olarak hedef almadım, bunu yaparken kendimde değildim. Psikolojim, son zamanlarda koronavirüs nedeniyle kaybettiğim hastalarım ve meslektaşlarıma üzülmem nedeniyle bozulmuştu, pişmanım" dedi.


Serbest bırakıldı

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Aydıntuğ, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Prof. Dr. Aydıntuğ'un silahla rastgele ateş açtığı mahalledeki komşuları, büyük korku yaşadıklarını söyledi. Profesörün serbest kaldığından haberleri olmadığını söyleyen komşularından Ayşe Karataşoğlu,
  • "Felaket, akşam saatlerinde resmen taradı. Evimizde korkuyorduk. Acaba, 'yan tarafta mı?' diye düşündük. Biz pencerelerden bakıyorduk. Olay 7 saat sürmüş. Biz hiç uyumadık sabaha kadar, halen çok korkuyoruz. Polis arabaları yoğunluktaydı. Sürekli ateş ediyordu. Ancak filmlerde olur böyle bir olay" diye konuştu.

Kızı annesini öldürmüştü

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ'un kızı Başak Aydıntuğ'un, 24 Mart 2008'de annesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ'u, boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Başak Aydıntuğ’un öldürdüğü annesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki, Türkiye’de 43, yurt dışında ise 38 ayrı makale yayınlamış, çalışmaları 26 uluslararası kitaba konu olmuştu.


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