Gündem Ankarada feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti
ANKARA

Ankara'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzeri Samsun yol ayrımında meydana gelen kazada tıra arkadan vuran otomobilin içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Otomobilde bulunan Hatice Ayyıldız, Fatih Ayyıldız, Adile Aydınar, Mehmet Aydınar hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
Ankarada feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da feci kaza

Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzeri Samsun yol ayrımında meydana gelen kazada tıra arkadan vuran otomobilin içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Otomobilde bulunan Hatice Ayyıldız, Fatih Ayyıldız, Adile Aydınar, Mehmet Aydınar hayatını kaybetti.

Yaralı olan Miraç Altay Ayyıldız ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
FOTOĞRAF 7
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Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı.
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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı
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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.’nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.


Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Araç sahiplerine müjde

Araç sahiplerine müjde

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafakın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğluna sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz'

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.
120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

​Dünya Habitat Günü Balıkesir'de kutlanacak.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi.

'Kanal İstanbul iptal edildi' iddialarına yalanlama.

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz
Gündem

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Kanal İstanbul Projesinin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı'na yönelik halen geçerli olan imar planlarının Bakanlıkça iptal edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?
Gündem

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu'na sordu: Köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa bizimle de paylaşır mısınız?

KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi ve son olarak ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diyerek ‘icra affı düzenlemesi' öncesi sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu' diyerek konuyu haberleştiren Yeni Şafak'ın manşetinden rahatsız oldu. 'EYT'yi çözün' diyen Kılıçdaroğlu'na Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "EYT çalışması 'köstebeğinizin görev yaptığı bakanlığa' henüz gitmemiş anlaşılan. Eğer, köstebeğiniz EYT çalışmasına ulaşırsa haber amaçlı bizimle de paylaşır mısınız?" yanıtını verdi.
Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor
Spor

Cicaldau idmana katılmadı: Yeni takımına imza atmaya gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezon 6.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, kiralık olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El İttihad Kalba'ya transfer oluyor.

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