Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı

Ankara’da iki kadın başörtülü kadına saldırdı.
Ankara Altındağ'da iki kadın, bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle sokak ortasında bir anda saldırdı.
"Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz"
diyerek öfke kusan saldırganlar kadının başörtüsü çıkardı.
"Tayyip nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz"
"Tayyip nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz"
Yeni Şafak'ın ulaştığı Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez eşinin başına gelenleri şu sözlerle anlattı:
“Gözünü çıkarmaya çalıştılar. Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar”
Suç duyurusunda bulunuldu
Suç duyurusunda bulunuldu
Olayın ardından olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Çökmez,
“Emniyete suç duyurusunda bulunduk. Tanımadığımız insanlar. Üçüncü bir kadın da ileride bekliyordu, doğru yapıyorsunuz devam edin diye diğer ikisine destek verdi. Olayın hemen ardından kızım yanımıza geldi, o da etkilendi”
ifadelerini kullandı.
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3 saat önce