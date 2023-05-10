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Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle öfke kusan iki kişi, Ayfer Çökmez'in başörtüsünü de çıkardı. Skandal olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeni Şafak'ın ulaştığı Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez eşinin başına gelenleri “Gözünü çıkarmaya çalıştılar. Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar” sözleriyle anlattı.

Yeni Şafak
15:19 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara’da iki kadın başörtülü kadına saldırdı.

Ankara’da iki kadın başörtülü kadına saldırdı.

Ankara Altındağ'da iki kadın, bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle sokak ortasında bir anda saldırdı.
"Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz"
diyerek öfke kusan saldırganlar kadının başörtüsü çıkardı.

"Tayyip nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz"

Yeni Şafak'ın ulaştığı Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez eşinin başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

“Gözünü çıkarmaya çalıştılar. Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar”

Suç duyurusunda bulunuldu

Olayın ardından olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Çökmez,
“Emniyete suç duyurusunda bulunduk. Tanımadığımız insanlar. Üçüncü bir kadın da ileride bekliyordu, doğru yapıyorsunuz devam edin diye diğer ikisine destek verdi. Olayın hemen ardından kızım yanımıza geldi, o da etkilendi”
ifadelerini kullandı.


#Ankara
#Altındağ
#başörtülü kadına saldırı
3 saat önce
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