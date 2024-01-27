Ankara’da ilk iş havalimanı metrosu

Önceki gün Çankaya'da esnaf ziyareti yapan Altınok, “Bir devrim yapacağız. Ankara'da kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz” dedi. Altınok, “Kızılay ve Ulus eski parıltısına kavuşacak” dedi.
25 MİLYON KİŞİ ZEHİRLENİYOR
Ankara’nın metro ağı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir başkent olduğuna dikkat çeken Altınok, “Havalimanına metrosu olmayan neredeyse başkent yok. Havalimanı metrosunun başta hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız” dedi. Altınok, “Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için ilk yıl krediyi verdik. Ama ihaleyi yapamamış. Maliyetler yükselmiş. Dolayısıyla şu an Tatlar Arıtma Tesisi’nin kapasitesini kendisi ihaleyi yapamadığı için artıramamıştı. Efendim diyor ki işte oradan Sakarya Nehri'ne dökülüyor. Doğru! 25 milyon kişi zehirleniyor. Bunun sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı” şeklinde konuştu.