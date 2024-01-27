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Ankara’da ilk iş havalimanı metrosu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:04 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok

Önceki gün Çankaya'da esnaf ziyareti yapan Altınok, “Bir devrim yapacağız. Ankara'da kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz” dedi. Altınok, “Kızılay ve Ulus eski parıltısına kavuşacak” dedi.


25 MİLYON KİŞİ ZEHİRLENİYOR

Ankara’nın metro ağı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir başkent olduğuna dikkat çeken Altınok, “Havalimanına metrosu olmayan neredeyse başkent yok. Havalimanı metrosunun başta hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız” dedi. Altınok, “Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için ilk yıl krediyi verdik. Ama ihaleyi yapamamış. Maliyetler yükselmiş. Dolayısıyla şu an Tatlar Arıtma Tesisi’nin kapasitesini kendisi ihaleyi yapamadığı için artıramamıştı. Efendim diyor ki işte oradan Sakarya Nehri'ne dökülüyor. Doğru! 25 milyon kişi zehirleniyor. Bunun sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı” şeklinde konuştu.


Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı: Büyükşehir'i alacağız fark atacağız
Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı: Büyükşehir'i alacağız fark atacağız

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, Yenimahalle teşkilatıyla buluşarak seçimi kazandığı takdirde yapacağı bazı projeler hakkında bilgi paylaştı. Ankara'yı şaha kaldıracaklarını belirten Altınok, "Ankara'da artık 'yavaş' yıllara son vereceğiz. Ankara'da 'ok' gibi hizmet dönemini ve Ankara'mızın altın çağını hep beraber başlatacağız." dedi. Ankara'da alacağı potansiyel oy oranına ilişkin de konuşan Altınok, "'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 73. Bu şunu gösteriyor, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Oy veren vatandaşlarımız, 'iyi ki Altınok'a oy vermişiz' diyecek. Büyükşehir'i alacağız, fark atacağız." ifadelerini kullandı.

#Turgut Altınok
#AK Parti
#Ankara
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